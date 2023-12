Divulgação Bárbara Reis, protagonista de 'Terra e Paixão'





O Centro de Treinamento de Atores (CT) realizou a primeira noite beneficente “CT Meeting Actors”, na Barra, Rio de Janeiro, com mais de 250 jovens atores e profissionais renomados da indústria cinematográfica, em prol da ação de Natal do projeto "Recomeçar", que assiste mensalmente mais de 1.000 famílias carentes de diversas comunidades do Rio de Janeiro. Dentre as presenças de destaque, as atrizes Bárbara Reis e Larissa Maciel e os diretores Paulo Silvestrini e Júnior Vieira.





A noite marcada pela benevolência arrecadou três toneladas de alimentos. Os convidados participaram de rodas de conversa contando sobre os desafios da carreira no Teatro, no Cinema e na TV, desde o ponto de vista técnico e burocrático da profissão, até sobre noções de direito e networking. Fundado em 2019, o CT, com unidades em Bangu e Copacabana, tem atraído os principais atores da nova geração da indústria fonográfica do país, como Bárbara Reis, Bella Campos e Duda Santos, Yasmin Londuik, Caca Ottoni, Sofia Starling, Bárbara Maia, Luís Vasconcellos e muitos outros.

“O CT é movido pela missão de romper com as limitações e distorções que podem haver no meio artístico. Trabalhamos baseados em uma visão social, comunitária e de acolhimento, unidos pela arte e pela vocação de impulsionar os sonhos de jovens que desconhecem as complexidades das produções de novelas, filmes e séries na escalada profissional", explicou a CEO e Co-Fundadora do CT, Natasha De Bona.



Divulgação Natasha De Bona e Guilhermo Marcondes