Divulgação 'A Fazenda 15': Enquentes sinalizam eliminação de Black e Radamés





A noite desta quinta-feira (14) será marcada pela primeira eliminação dupla da décima quinta edição do reality "A Fazenda 15". Após a vitória de André Gonçalves na última Prova do Fazendeiro, a disputa pelo voto popular está entre Cézar Black, Radamés, Tonzão e WL, confronto que marca o duelo entre Paiol x Crias.





De acordo com as enquetes de redes sociais e sites que acompanham e repercutem o programa, Adriane Galisteu, certamente, anunciará a saída dos paioleiros, durante a exibição do reality. Seria a resposta para Black sobre quem é WL?

Em colaboração com os membros dos Crias, Tonzão e WL, estão os ADMs de Jaqueline e André, respectivamente, anunciado #FicaWL e #FicaTonzão. Dentro da casa e como de costume, Márcia Fu pediu para sua torcida deixar Radamés no jogo.

Na reta final, os dois peões que retornarem para a sede da fazenda disputarão a Prova Especial, na noite desta sexta-feira, juntamente com os demais participantes. O resultado levará outros quatro peões para uma nova roça, com eliminação dupla na noite deste sábado (16).

Posteriormente, os seis peões que restarem no jogo passarão pela votação popular e o público fará a escolha dos quatro peões que disputarão o prêmio de R$ 1,5 milhão, com o campeão a ser anunciado na noite de 21 de dezembro.