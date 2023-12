Reprodução/Record 'A Fazenda 15': Eliminações duplas e finalistas escolhidos pelo público marcam reta final





A 15ª edição do reality "A Fazenda" chega a reta final com 10 participantes e destaca para os próximos dias eliminações duplas às próximas roças. Outro destaque anunciado está para a escolha dos quatro finalistas que serão selecionados pelo público e, posteriormente, elegem o campeão deste ano.





Para a formação da roça desta terça-feira (12), os peões já terão como surpresa, uma disputa entre cinco participantes, dos quais dois serão vetados da última prova do fazendeiro. Na próxima quinta-feira (14), dois entre os quatros peões deixarão o programa.

Na sexta-feira (15) acontecerá uma prova especial entre os oito participantes que disputarão o prêmio, sendo que quatro deles, os perdedores da prova, estarão automaticamente na roça e o quinto peão será escolhido através de votação entre eles. No sábado (16), dois deles deixarão o programa.

Os seis peões restantes formam à nova roça, onde o público decidirá os quatro finalistas do prêmio de R$ 1,5 milhão. O campeão do reality será anunciado no dia 21 de dezembro.

Na segunda-feira (18) acontece a "Lavagem de Roupa Suja", com a participação dos 22 participantes desta edição que voltarão a se encontrar na quarta-feira (20), para a festa de encerramento e, na quinta-feira (21), na grande final.