Divulgação Sambista Ana Clara tem encontro especial com Péricles





No último fim de semana, a cantora Ana Clara, nome de destaque na cena do samba e pagode, foi uma das atrações do Navio do cantor Daniel, que brindou junto com público seus 40 anos de carreira. Em alto mar, a artista agitou o público trazendo diversos singles de sucesso.





No palco, a artista mostrou muito samba no pé e grandes clássicos do pagode, como "Deixa Acontecer", "Coração Radiante", "Grades do Coração"e "Tá Escrito", do Grupo Revelação, "Jogo de Sedução", do Exaltasamba, "Inaraí" do grupo Katinguelê, além de versões de canções como "É Tarde Demais", do Raça Negra, "Amor Perfeito", do Babado Novo, "Caça e Caçador" do Fábio Jr, "Notificação preferida", do Zé Neto & Cristiano, entre outros.

A artista teve um encontro especial com Péricles, seu ídolo e padrinho musical. Nas redes sociais, ela se declarou ao cantor e a sua esposa, Lidiane Faria. "Amo vocês, família. Com todo o meu coração! Amo quando a gente se encontra, amo a nossa troca. Vocês são muito especiais!", frisou Ana.

"Vivi intensamente esses momentos no navio do Daniel. Só posso agradecer por me acolherem tão bem, com essa energia surreal. Entregamos um show lindo e ainda aproveitamos para criar memórias em alto mar", celebrou a cantora.