Reprodução/SBT Empresa lança boneco Silvinho em homenagem a Silvio Santos





Silvio Santos , o dono do Baú e do SBT, celebra aniversário neste dia 12 de dezembro, e a empresa de marcas colecionáveis, Fandom Box, presenteia o "Rei da Comunicação" e seus fãs com o boneco Silvinho. Com pré-lançamento na CCXP 2023 , a empresa começa nesta terça-feira (12) a venda oficial do suvenir do icônico apresentador brasileiro.

"O boneco Silvinho captura com perfeição a essência e carisma do homenageado, apresentando detalhes cuidadosamente elaborados que refletem a nossa dedicação em criar peças de alta qualidade", pontua o presidente da empresa Geraldo Zinato. Os interessados podem adquirir o boneco através do e-commerce oficial da empresa.