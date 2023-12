Divulgação Atriz paranaense esteve, recentemente, em 'Verdades Secretas 2' e 'Fuzuê'

O sonho de ser atriz sempre esteve na vida de Gabi Dallacosta. Ela, que assistia novelas quando criança ao lado de sua avó, lembra que, aos 5 anos, traçou seu destino ao dizer que iria “trabalhar na televisão”. De fato, ela conseguiu. Recentemente esteve em “Verdades Secretas 2” e em “Fuzuê”, mas, junto desse sonho que se concretiza aos poucos, ela não imaginava que estaria inserida em uma triste cultura de críticas nas redes sociais. Entretanto, esse é um assunto que ela lida bem e assume não se sentir nada abalada.

























“As críticas sempre vão existir, mas levo como combustível para me aperfeiçoar e entregar o melhor trabalho cada vez mais. Só que eu confesso que nunca vivi um episódio assim, já que estou cercada de pessoas que me apoiam, torcem por mim e gostam do que eu faço, seja no dia a dia ou nas redes sociais. A verdade é que eu acho que não me abalo, sabe?! Porque ninguém é capaz de agradar todo mundo…”, analisa.





Aos 29 anos, a atriz começa a trilhar um caminho de sucesso e ambiciona grandes projetos no futuro: “Sonho em estar no elenco de uma novela que seja ambientada no anterior para poder usar todo o meu sotaque. Nasci no Paraná, meu pai trabalha com agronegócio e tenho muito orgulho das minhas origens, então, acho que eu ia amar fazer ‘Terra e Paixão’. Só que o contrário também me agrada por ser um desafio, como viver uma carioca raíz e precisar fazer aquele sotaque característico da cidade. Além disso, gosto de drama e suspense e estudo muito para isso. São personagens que eu gostaria de fazer”, assume.

Gabi tem formação na Escola de Atores Wolf Maya e, apesar de toda a preparação intensa que fez desde saiu de sua cidade natal, em 2019, tem consciência de que conhecimento nunca é demais: “Sei que ainda tenho muito a aprender e existem críticas construtivas. Essas, são sempre bem vindas. As demais, daquelas que não nos agregam em nada, eu ignoro. Já me cobro demais e não me acomodo, então, isso já é o suficiente porque sou muito segura de mim e do que eu me proponho a fazer”, garante.





“O importante é trabalhar, estudar, se entregar totalmente e estar sempre pronta para aprender, já que entregar uma atuação excelente é essencial. Mas, inevitavelmente, lidar com as críticas é algo que todos nós vamos vivenciar em algum momento. Honestamente, acho que ao invés de tecer críticas, as pessoas deveriam fazer algo para melhorar, para evoluir e não perder tempo criticando a entrega do outro”, finaliza.