Divulgação Xanddy e Leo Santana durante gravação realizada em Salvador, no último mês de junho





"Descontrolada”, de Xanddy Harmonia com feat de Leo Santana, terá seu clipe apresentado ao público no próximo dia 15 de dezembro. A música foi gravada em junho passado, quando Xanddy recebeu amigos, familiares e fãs para gravar o EP e audiovisual que marca uma virada na sua carreira, ou como ele diz, um renascimento. Como resultado, foi lançado dia 13 de outubro, o álbum "Xanddy Harmonia - Nascendo de Novo", com oito músicas inéditas, que já trazem um pouco do cheiro do verão e do Carnaval de Salvador.





Entre as faixas do novo trabalho estão ainda “O Maior amor do Mundo”, feat com Péricles e Dilsinho, “Descontrolada”, com participação de Léo Santana, “Diferentona”, com Alanna Sarah, A Dama do Pagode, e o grupo de dança Afrobapho. Além das parcerias, o álbum inclui as músicas solo “Pimenta Malagueta", "Playlist do Xanddão", "Toda Perigosa"e "Agora a Nasa Vem".

"Uma das coisas que eu mais admiro é ver um amigo que saiu lá de baixo, vencendo, fazendo o barulho que Léo Santana faz. Fico muito feliz e grato por ele continuar segurando nossa bandeira. E sim, acredito muito na força da representatividade que imprimimos quando estamos juntos para fazer nosso som. Esse movimento potencializa e mantém nosso pagode vivo e visto no mundo. Acho que esse deve ser o quarto ou quinto feat que eu e Léo registramos em projetos, e podem ter certeza, virão muitos outros!", comentou Xanddy sobre a parceria com Léo Santana.

Xanddy ainda revela que o nome do álbum teve ligação com um alerta que se acendeu durante a pandemia, chamando atenção para o que ele deveria priorizar, coisas que realmente importam, e a gratidão por estar vivo: "Não só eu, mas muita gente sente que nasceu de novo, recebeu a oportunidade de continuar vivo e é assim que me sinto: vivo, renovado, empolgado e disposto a novos desafios. Como no começo da carreira, “Nascendo de Novo”.

Xanddy explica que as participações foram definidas de acordo com as canções. Todas as parcerias, geralmente, são as músicas que ditam, a exemplo de quando escutei “O Maior Amor do Mundo” e logo pensei em Péricles ou Dilsinho. Neste caso, fui presenteado com os dois cantando comigo a mesma música. Assim também foi a música gravada com João Gomes e os demais colegas", finaliza o cantor baiano.