Divulgação Literatura: poeta brasileiro recebe honrarias na Itália





O carioca Carlos Cardoso acaba de conquistar duas honrarias internacionais, em reconhecimento à força lírica de sua obra e ao humanismo de seu olhar, entregues a ele em Roma, na Itália. Consagrado com uma série de prêmios pelo livro “Melancolia”, o autor do recém-lançado “Coragem” recebeu o Prêmio Amicizia Italia Brasile e La Palma d’Oro di Assissi-Pax.



O cerimonial do evento foi conduzido pela secretária geral da Associazione Amicizia Italia Brasile, Bartira Carmignotto da Silva; pelo deputado Fabio Porta; e pelo embaixador S. E. Everton Vieira Vargas. Segundo documentação da Associazione Amicizia Italia Brasile, a premiação concedida a Cardoso “é uma contribuição bilateral de troca cultural”.

“Eu sou um brasileiro em Roma. É meu dever como autor e, sobretudo, como cidadão do meu país, entender que minha presença aqui simboliza um gesto de consideração para com o Brasil. É um reconhecimento de vocês para com o que a minha terra natal produz na arte, no verso”, disse o poeta em seu discurso.

Durante o lançamento de “Coragem”, no último mês de outubro, o imortal da ABL e poeta Antonio Cicero ressaltou a relevância de Cardoso na cena literária nacional. “Todo grande poeta, quando lido, transporta a gente para a terceira dimensão da vida, que é a dimensão transcendente da arte. Carlos hoje é um dos grandes”.

Poemas de Cardoso já foram interpretados por Othon Bastos, Patrícia Pillar, Tony Belloto e Malu Mader.