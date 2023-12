Divulgação/Warner Bros "Wonka" chega ao topo das bilheterias do cinema nacional





"Wonka", produção da Warner Bros fez sua estreia nas telas do cinema, na última quinta-feira (7), e alcançou o topo das bilheterias nacionais, conquistando cerca de 500 mil espectadores e arrecadando R$ 10 milhões em seus primeiros quatro dias de exibição.





O longa-metragem, protagonizado pelo indicado ao Oscar Timothée Chalamet, conta pela primeira vez a jornada de origem do célebre Willy Wonka, personagem do clássico “A Fantástica Fábrica de Chocolate”.

Do roteirista e diretor dos filmes “As Aventuras de Paddington” Paul King, com produção de David Heyman (“Harry Potter”, “Gravidade”, “Animais Fantásticos”, “As Aventuras de Paddington”) e Alexandra Derbyshire (“As Aventuras de Paddington”, “Jurassic World: Domínio”) e Luke Kelly (“Convenção das Bruxas”), o filme traz uma mistura inebriante de magia e música, caos e afeição, narrada com emoção e humor fabuloso.

Chalamet no papel-título apresenta ao espectador o jovem Willy Wonka, cheio de ideias e determinado a mudar o mundo a cada deliciosa mordida, uma atrás da outra, provando que as melhores coisas da vida sempre começam com um sonho e que, se você tiver a sorte de conhecer Willy Wonka, tudo é possível.

Confira trailer do filme: