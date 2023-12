Divulgação Trappers Jhowzin e L7 batem 1 milhão de views com "Pentão da 9"





O trapper Jhowzin conquista as redes sociais com "Pentão da 9", faixa com uma envolvente batida que bateu a marca de 1 milhão de visualizações. A música alia os estilos distintos de Jhowzin e de de seu compositor L7, criando um projeto musical que ressoa com fãs de ambos os artistas e do gênero.





A faixa simboliza a energia das ruas e das comunidades cariocas. Em sua narrativa está a realidade do cotidiano, levando os ouvintes a entrarem em uma jornada de rimas sobre ostentação, parceria e, acima de tudo, linhas de superação com um cotidiano hostíl e batidas contagiantes.

O sucesso do lançamento é reflexo da dedicação e do talento dos jovens artistas, que despontam com expoentes dentro da cena do rap carioca e nacional.