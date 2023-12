Reprodução/PlayPlus 'A Fazenda 15': qual será o alvo da fazendeira Jaquelline?

















A exibição do reality desta terça-feira (12) destaca aos telespectadores a formação de uma nova roça. Para a surpresa dos participantes que estão na reta final da disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão, a eliminação a ser anunciada na próxima quinta-feira (14) será dupla, logo, a roça será composta por cinco peões. E o voto da fazendeira Jaquelline poderá realizar uma composição diferenciada na noite.

















Em conversas nos últimos dias, a peoa afirmou ter três opções de votos. Seriam eles: Cézar Black, Shay e Tonzão? Nos últimos dias, Jaquelline comentou com colegas do confinamento que não se esqueceu de algumas situações, dando indícios para indicação de um dos paioleiros, Black ou Shay. Porém, na última semana, ela visitou o segundo banquinho da roça após ser alvo do Grupo dos Crias, podendo mandar Tonzão para o primeiro posto da roça.

O poder do lampião também poderá ser decisivo para a escolha da peoa. O público já sabe que Radamés ou quem ele escolher entregar o poder laranja terá que fazer a troca de três peões da baia por três peões da sede e, diretamente, a decisão poderá fazer a alteração dos votos pensados pelos participantes. Vale lembrar que na baia estão Tonzão, WL, Lily e Radamés e, na sede, Márcia Fu, Black, André, Shay e Nadja.





O público também terá conhecimento do poder branco, que será anunciado nesta noite. Tudo indica que o peão que estiver com ele em mãos poderá fazer uma indicação. E para disputa do chapéu fazendeiro, o último da temporada, dois serão vetados. Talvez o veto também seja contemplado ao dono do poder branco do lampião.