Reprodução / Instagram André Martinelli posta fotos com a barriga trincada nas redes sociais





André Martinelli postou em suas redes sociais, na última sexta-feira (8), fotos tiradas em frente a uma praia de Vitória, no Espírito Santo, que arrancaram suspiros de muitos seguidores. O ex-BBB deixou a bermuda no limite e exibiu seu abdômen sarado, com gominhos à mostra.





O modelo está com o corpo mais sarado após ganhar 3 kg de massa magra e diminuir 2 kg de gordura em um mês. Agora, ele pesa 80 kg (antes era 85) para 1,82 m de altura. Para isso, ele mudou a alimentação e voltou a treinar mais pesado.

Nos comentários da postagem, o também ex-No Limite recebeu uma chuva de elogios. "Tá no shape", dizia um deles. "Lindão", elogiou uma seguidora. Já a ex-BBB Tina Calamba brincou com o visual do capixaba. "André, seu look tá caindo". E outros participantes do Big Brother, como Gustavo Benedites e Gui Napolitano, também comentaram na publicação.