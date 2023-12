Sérgio Soares / Divulgação Juju escolheu um look prata, com transparência, pedrarias e bastante brilho





Juju Salimeni marcou presença na festa “É tudonice”, da bateria da Barroca Zona Sul, realizada na quadra da agremiação em São Paulo, na noite deste domingo (10). Para a ocasião, ela escolheu um look prata, com transparência, pedrarias e bastante brilho, além de um adereço na cabeça.





Na celebração, a modelo e influenciadora sambou muito e, mais uma vez, foi aclamada pelos integrantes da escola. A noite contou com a participação da Acadêmicos do Tatuapé, Vai-Vai e a bateria mirim, a Barroca do Amanhã.

Juju é presença constante nos ensaios e eventos da Barroca Zona Sul. "Faço questão de ser uma rainha presente. Sentir essa energia aqui me deixa renovada para semana toda. Amo estar com a minha bateria", finaliza.