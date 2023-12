Divulgação DJ teve como marca na carreira participação no disputado club Space Ibiza, na Espanha





Carl Cox, nome de destaque na cena da música eletrônica mundial, retorna ao Brasil, com passagem pela cidade de São Paulo, onde realiza única apresentação, nesta sexta-feira (8), em festa que movimenta o Canindé.

Com 61 anos de idade, o DJ e produtor musical tornou-se tornou referência no meio eletrônico, onde registra uma trajetória superior a 30 anos.





O DJ esteve à frente do projeto "Music is Revolution", durante as temporadas de verão do badalado club Space Ibiza, na Ilha Ibiza, Espanha. Em 2004 teve como destaque sua estreia na arena Carl Cox & Friends no "Ultra Music", palco que também marcou presença em grandes festivais como "Tomorrowland" e "Amsterdam Dance Events" e percorre o mundo até hoje.

Os amantes da música eletrônica podem conferir um pouco mais sobre a trajetória do lendário DJ britânico através de dois documentários: "Can U Feel It?" (BBC), onde Carl Cox explica o conceito do seu projeto de tocar sets mais longos em festivais, e "What We Started" (Netflix), que mostra o protagonismo de Carl no desenvolvimento geral da cena eletrônica mundial.