Divulgação Mulher Abacaxi fala em deixar a passarela do samba após golpe financeiro do ex-marido





A participação na avenida durante os desfiles das escolas de samba requer investimento financeiro para compra de fantasias e também para preparação. Conhecida como Mulher Abacaxi, a modelo Marcela Porto confirmou participação em quatro escolas: rainha da União de Maricá, musa da "Em Cima da Hora, ambas da Série Ouro, rainha de bateria da GRES. Chatuba de Mesquita, que desfila na Série Bronze do Rio, além de musa da Vila Kennedy, do Grupo de Avaliação. Mas ela pode desistir de todas por problemas pessoais e financeiros.





"Esse ano foi muito pesado e complicado para mim. Me separei do meu ex-marido. Depois ele gastou, sem minha autorização, R$ 40 mil em meu cartão de crédito e minha empresa não vive a melhor fase", desabafa.

Segundo a modelo, que é proprietária de uma empresa de transporte de minérios, sediada em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as entregas tiveram uma queda significativa neste ano. "O movimento na área de minérios em Maricá caiu muito. Não faço tantas entregas quanto antes. A construção civil está devagar".

"Com aumento no valor das fantasias, o estilista está cobrando absurdos. Com isso, eu penso em desistir. Eu amo muito a folia, tanto que fechei com quatro escolas, mas o gasto é muito alto. Carnaval não é pra quem quer, é para quem pode. Já foi época que eu entrava para me divertir. Até vendi dois caminhões, mas o Carnaval acaba e os boletos continuavam", finaliza.