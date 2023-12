Em seu Instagram, a musa da Mocidade fez uma postagem sobre a iniciativa. "AH que alegria!!! Closet vazio e o coração quentinho. Vocês já conhecem o abrigo Anjo Gabriel? Galera, resolvi esvaziar o meu closet e doar + de 1.000 peças entre sapatos, bolsas, vestidos, biquínis, lingeries, casacos, peças com etiqueta e muito mais. Esse bazar ia acontecer on-line, porém eu decidi fazer em um espaço físico e doar toda renda arrecadada para o @abrigoanjogabriel que faz um trabalho incrível há anos e precisa da nossa ajuda! Todos esses itens estarão disponíveis pra vocês nos dias 8, 9 e 10 de dezembro no abrigo", escreveu em seu Instagram.

A atriz Aline Mineiro anuncia a doação de mil peças de seu guarda-roupa, com a inclusão de itens de grife, para a realização de um bazar no abrigo Anjo Gabriel, instituição que dá assistência a mais de 450 gatos.

