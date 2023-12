Divulgação Ex-BBB Maria confirma participação no festival de música LGBT Be YourSelf





O Rio de Janeiro será palco de um dos eventos mais aguardados pela comunidade LGBTQIA+, neste mês de dezembro, o Festival Be Yourself, realizado pela CasaNem. Em parceria com a Prefeitura do Rio, através da Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual (CEDS) e do programa Estadual Rio Sem LGBTfobia, o evento promove a diversidade e angaria recursos para a CasaNem, que desempenha um papel crucial na assistência à população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade.





Idealizado pela ativista Indianarae Siqueira, que há décadas luta pelos direitos mínimos para corpos LGBTQIA+, indígenas e pretos, o Festival contará com apresentações de diversos artistas trans e ecléticos, como Maria (ex-BBB), MC Lullu, MC Xuxu, Natasha Princess, Kaê Guajajara, Charm Mone, Nana Kozak, Sudano, Isabelita, R de Lúcio, Havannah, Mulher Banana, entre outros.

O Festival Be Yourself é oportuno à reflexão sobre os desafios enfrentados pela comunidade e para o debater de questões fundamentais. Nesta edição, os shows de abertura estão marcados para o dia 14 de dezembro, às 20h, na quadra da Vizinha Faladeira, no Santo Cristo.

A programação do Festival se estende de 14 a 17 de dezembro, com destaque para o Encontro Estadual de Travestis e Transexuais do Estado do Rio de Janeiro. Para encerrar as festividades, está prevista a 2ª Parada LGBTQIA+ da Lapa, no MAM Rio, no dia 17, com um desfile que sairá dos Arcos Da Lapa às 15h, percorrendo a Avenida Mem De Sá, Rua Riachuelo e o Aterro até o MAM, onde ocorrerão shows a partir das 18h.