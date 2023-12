Divulgação Tília e Valesca Popozuda finalmente juntas e lançam feat "Aulinha de Quicada"





"Aulinha de Quicada" de Tília, em parceria com Valesca Popozuda, será lançada em todas as plataformas digitais, nesta quinta-feira (7). A música compõe o novo álbum da artista, intitulado "Garota Nota 100", projeto voltado para o universo do funk.





Tília destaca que sempre teve o desejo de ter um feat com a Valesca, e explorou diversas possibilidades até encontrar a canção ideal. “Fiz várias músicas até achar a perfeita. Quando a gente escreveu ‘Aulinha de Quicada’ no estúdio, eu falei: ‘não tem como, vai ser essa’. Bateu diferente no coração. Eu preparei tudo bonitinho pra mostrar pra Valesca. Mostrei pra ela e lembro até hoje quando fomos no estúdio e ela colocou a voz em menos de 10 minutos. E o resultado ficou incrível, eu amei”, contou.

Para a parceria inédita, Tília buscou algumas referências antigas e misturou com a nova geração para que o single pudesse celebrar esses diferentes momentos do funk e representar a trajetória musical de ambas as artistas. “O beach dela é tamborzão, que é algo que era muito famoso há alguns anos atrás no funk, que está voltando agora com tudo. Pegamos alguns passos também de algumas coreografias da Valesca, como o beijinho no ombro e aquele girinho maravilhoso da gaiola. Eu quis misturar para trazer um pouco de Valesca, um pouco de Tília também”, afirmou a cantora.

Valesca afirmou que para ela também é muito especial, principalmente por hoje se tornar uma referência para as novas gerações. “Me sinto honrada! O cenário lá atrás era muito mais complicado do que é hoje. Ainda não é fácil, mas lá atrás foi um trabalho de formiguinha, é como os quebra-molas da vida, os tropeções e as portas fechadas na cara, que continuam hoje, mas posso dizer que melhorou 80%, os 20% a gente está correndo atrás, porque o não já temos e temos que correr atrás do sim. O que me faz hoje estar aqui é ver artistas como a Tília, que eu gosto, admiro e tenho um carinho enorme. Temos que seguir todo mundo juntos, ninguém pode desistir, sempre insistir, perseverar, para que a gente chegue cada vez mais longe”, afirma.