Divulgação Rafael Scan e Adryana Ribeiro, nos estúdios do 'Arena Sertaneja'





A cantora Adryana Ribeiro teve uma justa homenagem no "Aparecida Sertaneja", com participação no quadro "Você Faz História". Destaque na cena musical, no final da década de 1990, a cantora apresentou para o público sua nova música de trabalho, "Só Um Querendo", em parceria com o cantor Rafael Scan.





Desde 2005, Adryana segue carreira solo e se destacou ao conquistar um Grammy Latino, em 2013, com o Álbum Take It Easy My Brother Jorge , com releituras pops da obra do aclamado Jorge Ben Jor. Atualmente, ela segue em turnê com os shows "Adryana Ribeiro - Pagode 90", "Tributo a Beth Carvalho", e o "Tributo das 7 Rainhas", onde celebra as sete maiores cantoras de samba de todos os tempos.

Além da carreira como intérprete, ela atuou na televisão brasileira como jurada, com passagem em programas apresentados por Silvio Santos, Raul Gil, Ratinho entre outros. Em 2021, ela foi jurada do reality musical "Revelações Brasil", da TV Aparecida. Em 2022, participou com o marido do reality "Power Couple", na Record.