O Digital Awards BR 2023 anuncia na noite desta quinta-feira (7), no Auditório do MASP, em São Paulo, os vencedores em 21 categorias que se destacaram em 2023. Sob comando de Vanessa Bellini, apresentadora da Fashion TV, que assume ainda a direção geral do evento, e de Guto Melo, criador da premiação, a premiação visa pela valorização de profissionais e empresas que colaboram com o desenvolvimento do mercado digital brasileiro.





Ao todo 21 categorias, que contemplam profissionais e empresas de destaque em segmentos como apps, bancos digitais, blogs, business, e-commerce, economia digital, eventos de marketing digital, e-music, e-sports, games, influenciadores, infoprodutores, inovação digital, memes Brasil, podcasts, publicidade, sistema de pagamento, sites/portais, startups e turismo e negócios. A premiação será transmitida ao vivo pelo YouTube.

Confira a lista de premiados da noite:

• Aceleraí (Rodrigo Faro e Danilo Faro) – Startup

• Agência Unika - Business / Publicidade

• Alfredo Soares - Empreendedorismo

• Amigos do Bem - Inovação Social

• Band Play - App

• Cesar por Aí – César Trifone - Turismo e Negócios

• Chupim - Programa de Rádio + YouTube

• Cissa Heeger - Influenciadora Fitness

• Domingão com Huck - Entretenimento digital

• Estúdios Flow - Destaque Digital

• FamaCast (RedeTV!) - Podcast

• Favela Gamer - e-sports

• Fitdance – Fábio Duarte - canal de dança

• Gabriel Khawali - Evento de Marketing Digital - Resenha do Gab

• Gato Galactico (Ronaldo de Azevedo e Souza) - Canal Infantil

• Gui Souza - Influenciador

• Herbíssimo - Adriano - e-commerce

• João Pedro Motta - Influenciador

• José Comilão - Streaming

• Kika Sato - Influenciadora

• Lívian Aragão - Influenciadora

• Márcio Marçal - Business

• Matheus Lessa – Domine Se Restaurante - Infoprodutor

• MC Hariel - e-Music

• Natalli Rovella - Influenciadora Infantil

• Paris 6 – Isaac Azar - Influenciador

• Pod Bienne - Podcast Saúde

• Roteiro SP - Influenciador

• Satiko - Metaverso

• SBT Online - Portais Online

• Sidney Conexão - Evento de Marketing Digital

• Tiago Lopes - Turismo e Negócios

• Vitor Kley - e-music

• Vovó TikToker (Nair Miolaro) - Influenciadora

• Yuri Oliver - Influencer Tiktoker