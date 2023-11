Reprodução/PlayPlus Votação do ex-músico pode ter alta rejeição e colocá-lo no Top Five dos mais rejeitados da história do reality





As principais enquetes dos sites e redes sociais que acompanham o reality “A Fazenda 15” apontam para a eliminação de Sander Mecca, na noite desta quinta-feira (16). A roça onde o músico é ladeado pelo influenciador Lucas Souza (ex-Jojo Todynho) e a ex-atleta Márcia Fu é a sétima formada pelo programa com encerramento anunciado para 21 de dezembro.





O trio de roceiros teve sua confirmação oficial, na noite desta quarta-feira, após a vitória de Jaquelline na prova do Fazendeiro, algo que surpreendeu alguns participantes e deixou alguns preocupados. A eliminação anunciada de Sander poder gerar a estranheza de alguns peões que dão como certa a saída de Márcia Fu.

Diferente do cozinheiro, a ex-atleta consegue realizar a entrega de um pouco de entretenimento para o público. Ele, pelo contrário, passa a maior parte do tempo dentro do quarto dormindo e, pouco, opina sobre estratégias do game.

Também curioso é que o ex-músico poderá fazer parte do Top Five de rejeição, caso seja confirmada sua saída com menos de 6% do votos para permanecer no reality. Como na despedida de Henrique , na última semana, o público espera pela reação de Cezar Black , participante que disse após a formação desta roça, que fez a grande jogada ao reunir Lucas, Jaquelline e Márcia Fu na mesma roça. Que sejam logo apresentadas as próximas emoções do reality rural da Record!