Documentários são destaques no Globoplay e refletem sobre assuntos reais (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) 5 documentários do Globoplay que vale a pena assistir

As histórias reais, contadas pela indústria cinematográfica, têm ganhado considerável destaque entre o público e, nos sistemas de streaming, não poderia ser diferente. Partindo desse princípio, o Globoplay tem investido no gênero, que atualmente possui lugar garantido no catálogo da plataforma. E se você é fã da categoria, o que não falta são temáticas curiosas para assistir. Por isso, selecionamos os 5 melhores documentários do Globoplay que você precisa ver. Confira!

1. Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria (2023)

Dirigida por Marcelo Canellas, jornalista criado em Santa Maria, a série documental acompanha a luta por justiça às vítimas do incêndio que marcou a história do Brasil. Na trama, o público pode conferir o ponto de vista dos sobreviventes e de familiares das vítimas, que relatam os momentos terríveis vividos no dia da tragédia. Além disso, no decorrer dos episódios, também é possível ver a batalha judicial travada ao redor do caso após 10 anos.

2. Escola Base: Um Repórter Enfrenta o Passado (2022)

Dirigido por Caio Cavechini e Eliane Scardovelli, o documentário conta uma das histórias marcantes do universo jornalístico: a denúncia de assédio a crianças de quatro anos em uma escola, em 1994, que gerou comoção no país e mudou a vida dos proprietários do estabelecimento, posteriormente declarados inocentes.

Por meio de uma série de entrevistas, realizadas pelo jornalista Valmir Salaro, primeiro a cobrir o caso em rede nacional, a obra mostra os desdobramentos do ocorrido após 28 anos e os traumas que as vítimas, antes acusadas, tiveram que enfrentar depois das suspeitas. A produção também conta com Valmir lendo, pela primeira vez, uma dedicatória que recebeu de Aparecida Shimada, uma das proprietárias da escola e vítima do caso.

3. Os Caminhos de Jesus (2022)

Dirigida e roteirizada pelo jornalista Rodrigo Nascimento Alvarez em parceria com Daniel José Ribeiro Billio, a produção acompanha as investigações realizadas por Rodrigo sobre o poder da mensagem de Jesus. Viajando pelo mundo a partir dos textos sagrados, o profissional realiza descobertas arqueológicas surpreendentes sobre a vida do Messias em pregação.

4. O Caso Celso Daniel (2022)

Essa série documental impactante acompanha um dos maiores casos criminais do Brasil. Baseada em pesquisas sobre o ocorrido, a trama narra com detalhes o sequestro e a morte do então prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel, morto com 11 disparos à queima-roupa. A obra também explora as motivações políticas por trás do caso, que se tornou um dos mais polêmicos do século.

5. O Caso Evandro (2021)

Criada pelo jornalista Ivan Mizanzuk, a produção narra o fatídico caso do menino Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, que desapareceu misteriosamente em 1992, em Guaratuba, no Paraná. A partir do podcast criado pelo jornalista, das entrevistas e imagens da época, a obra mostra como ocorreram as investigações do caso, que levaram ao encontro do corpo do menino em um matagal da cidade, sem vários órgãos e com as mãos e os pés amputados.