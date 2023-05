Reprodução/ Instagram Youtuber Felca testa base da Virgínia e viraliza na web

O youtuber Felca, que tem mais de 2,3 milhões de inscritos no canal dele, publicou um vídeo de um teste da base da linha de maquiagem de Virginia Fonseca e viralizou. O produto, que promete ser à prova d'água, polemizou na web há algum tempo por não cumprir a promessa . Deste vez, a base teve novas críticas.

Felca começou dizendo que não pegou o tom certo: "Eu não sei dizer se está certo. Eu acho que sim, eu acho que eu que peguei o tom errado. Mas é assim, ó, tem que passar no rosto. E eu não vou saber se é bom, porque eu não conheço".

Em seguida, o youtuber criticou a base: "Mas eu achei diferente, eu achei que não está natural. Meu rosto não ficou natural. Não está legal. Ele gruda, o olho ele gruda, eu não estou enxergando. Ele está grudando, está muito ruim".

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Felca ainda se mostrou decepcionado após o produto não sair com base, algo que não aconteceu com outras influencers. Os internautas, então comentaram."Essa é a melhor propaganda da base dela", disse um fã. Outro, no entanto, focou nas outras críticas: "Nenhum filme de terror conseguiu me deixar tão angustiado quanto esse final".

O vídeo teve mais de 2 milhões de visualização em 24 horas e mais de 26 mil comentários.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente