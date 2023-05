Reprodução/ Instagram Camilla de Lucas mostra vestido de noiva após festa de casamento

O vestido de noiva de Camilla de Lucas está movimentando as redes sociais. Depois de ser criticada por usar um modelo com fenda por Sônia Abrão , a influencer deu destaque a outra parte da peça: a barra, que ficou suja após a festa de casamentos com o músico Blecaute, que aconteceu no último sábado (13).

Nos stories do Instagram, Camilla explica que quis usar apenas um vestido para a cerimônia e para a festa. "Minha cerimônia durou 30 minutos. Acho que é um gasto muito grande para a gente logo trocar de roupa".

A influencer explicou que como o modelo foi comprado não precisou se importar com o estado dele no fim da festa Ela ainda pontuou: "Em relação ao estado do vetsido para mim é história. Aproveitei, curti e não quis me preocupar em ficar arrumada".

Ela ainda contou aos seguidores que decidiu escolher sozinha o modelo do vestido, já que estava "feliz e segura" e que não via sentido em levar em conta a vontade de outra pessoa no dia dela.

Além disso, Camilla de Lucas contou que escolheu tal modelo porque ele não impedia ela de dançar "ate o chão" na festa. Também contou que poderia pagara aaté R$ 300 mil no vestido e que recebeu diversas propostas, mas não escolheu profissionais por "nome ou seguidores. "Pessoas boas me ganham", finalizou ela.

