Reprodução/Instagram Virginia Fonseca se pronuncia após polêmica da base

Após ficar entre um dos assuntos mais comentados das redes sociais, Virginia Fonseca finalmente se pronunciou sobre a polêmica da sua base de R$200.

A influenciadora apareceu nos Stories do Instagram após ter o produto criticado por profissionais e público em relação à qualidade e preço.





"Vídeo incrível, mas nem é só por isso que estou repostando. Estou repostando porque estou realmente assustada com as pessoas que gostam da base, com medo de levar hate por simplesmente ter gostado da minha base", disse ela.

Na sequência, a esposa de Zé Felipe expressou sua opinião. "'Ah, mas está assim porque você falou que a sua base é a melhor’, sobre isso, eu nem ia falar nada porque pra mim é muito óbvio que acho a minha melhor e essa é uma opinião minha. Você está no meu perfil, vendo minha opinião sobre as coisas e se não for para minha base ser a melhor pra mim, eu não lanço".

Por fim, Virginia garantiu que não quis diminuir nenhuma outra marca. "Não desmereci ninguém, mas não tem lógica eu aqui no meu perfil lançar minha base e falar que tem melhores no mercado. Por favor, gente! Para e pensa antes de fala", concluiu.

