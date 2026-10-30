Reprodução/TV Brasil Thales Bretas fala sobre Paulo Gustavo

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, contou que o seu relacionamento com o ator mudou sua visão de construir uma família. Pai de dois filhos com o famoso, ele contou sobre a saudade que sente do marido e que sua memória sempre estará viva.

Nesta sexta-feira (30), Paulo faria 48 anos, Thales inaugura o Instituto Paulo Gustavo, no Rio de Janeiro. A organização visa promover inclusão através da cultura, apoiando a comunidade LGBTQIA+, além de preservar o legado do comediante, que faleceu em maio de 2021.

Em bate-papo com o videocast Conversa vai, Conversa Vem, o famoso disse que antes de conhecer Paulo, não imaginava que poderia se casar e ter filhos.

"Porque um grande sonho meu era casar e ter filhos. Quando me descobri gay, não sabia que isso era possível. Aprendi com o Paulo. Consegui realizar esse grande sonho", disse.





Ele afirmou que sente muita saudade do companheiro: "E agora ficou esse buraco que tentei preencher com a inauguração do Instituto. Então, todo ano vou poder comemorar que o legado dele está sendo preservado, fazer uma festa como ele gostaria e mostrar o acompanhamento desse serviço que vou prestar para a comunidade."

Quem é Thales Bretas?

Reprodução/Instagram Thales Bretas e Paulo Gustavo





Dermatologista formado e com atuação consolidada no Rio de Janeiro, Thales Bretas ganhou projeção nacional ao se casar, em 2015, com o humorista Paulo Gustavo.

O casal oficializou a união em cerimônia realizada no Parque Lage e, posteriormente, tornou pública a decisão de formar família por meio de barriga de aluguel, nos Estados Unidos.

Gael e Romeu nasceram em 2019. Em 2021, após a morte de Paulo Gustavo por complicações da Covid-19, Thales passou a criar os filhos sozinho.

Desde então, ele compartilha nas redes sociais momentos da rotina com as crianças e reflexões sobre paternidade, luto e recomeços.

Em junho de 2025, anunciou a mudança do apartamento onde viveu com o marido e os filhos para um imóvel maior. Na época, explicou que a decisão tinha como foco oferecer mais espaço e liberdade às crianças, marcando uma nova fase para a família.



