Reprodução/Internet Sabina Simonato ganha espaço no Jornal Hoje e terá estreia nacional na Globo em 2027

Sabina Simonato vai ampliar sua presença na programação da Globo. Depois de assumir o comando do Bom Dia São Paulo e também apresentar o Bom Dia Sábado, a jornalista foi promovida e deverá integrar a equipe de apresentadores do Jornal Hoje nos fins de semana e feriados a partir do início de 2027.

Com a mudança, Sabina terá sua primeira experiência à frente de um telejornal exibido nacionalmente. Até agora, sua atuação como âncora estava concentrada em atrações regionais, voltadas ao público paulista.

A apresentadora passará a fazer parte do grupo de profissionais que se revezam no comando do Jornal Hoje durante os fins de semana e feriados. Atualmente, a escala conta com Andréia Sadi, Alan Severiano, Camila Bomfim, Marcelo Cosme e Zileide Silva. A chegada deamplia o time de apresentadores disponíveis para assumir o noticiário nessas ocasiões.

A promoção acontece depois de uma mudança importante na carreira da jornalista. Em fevereiro de 2025, ela assumiu definitivamente a apresentação do Bom Dia São Paulo, após a saída de Rodrigo Bocardi da emissora. Até então, Sabina atuava como coapresentadora do telejornal, mas acabou ganhando a oportunidade de ocupar o posto principal.

Carreira de Sabina Simonato

Agora, a comunicadora se prepara para dar mais um passo na carreira dentro da emissora. A promoção de Sabina também é apontada como o primeiro de vários movimentos esperados na estrutura da emissora nos próximos meses.

A jornalista é contratada da TV Globo desde 2010. Formada pela Universidade Metodista de São Paulo em 2006, ela iniciou a carreira como estagiária da TV Cultura. Antes de fazer parte do Bom Dia São Paulo, Simonato foi repórter de alguns jornais da TV Globo, além de ter participado de quadros do telejornal matinal Radar SP.

Desde 2017, ela participava da bancada ao lado de Rodrigo Bocardi, dividindo as informações transmitidas aos telespectadores e as apurações ao vivo. Com a saída da jornalista Gloria Vanique, em 2020, Sabina Simonato ganhou ainda mais destaque, assumindo o comando do Bom Dia São Paulo durante as ausências de Bocardi.

Em 2022, a apresentadora da Globo passou a apresentar o Antena Paulista no lugar de Carlos Tramontina, que apresentava a atração desde 1999. Atualmente, o formato é comandado por Mariana Aldano.