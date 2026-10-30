Reprodução/SBT Thayse Teixeira

A demissão de Thayse Teixeira do Fofocalizando virou o grande assunto da TV nos últimos dias. A famosa, desligada após questionar a lisura do processo eleitoral brasileiro, recebeu um recado dos ex-colegas de trabalho na última quinta-feira (29).

"Vocês perceberam que a Thayse não está mais aqui com a gente no Fofocalizando, mas queria dizer, em nome da equipe, da produção e do diretor, que a gente deseja muita boa sorte na sua trajetória. Você viveu aqui com a gente bons momentos. Independentemente de qualquer coisa, a gente deseja para você, de fato, uma trajetória maravilhosa", disse Gabriel Cartolano.

Ele finalizou o discurso desejando bons ventos para Thayse e sua família: "Conte com a gente para o que precisar. A vida é assim mesmo, e a gente se encontra por aí nos trabalhos. Tha, um beijo para você e para sua família. Ela tem filhos maravilhosos e lindos", declarou.

Gaby Cabrini endossou as falas do colega de atração e comentou sobre um texto que Thayse teria deixado em um grupo dos apresentadores.





"Thay, você escreveu um texto tão bonito para a gente no grupo. Faço das suas palavras, que você escreveu lá no texto, as nossas. Obrigada pela alegria que você trouxe aqui. A Thayse chegava aqui e já ia brincando com todo mundo. Uma pessoa extremamente sincera, inteligente, divertida, grande profissional que passou por aqui. A gente se topa por aí", disse.

Matheus Baldi, colunista e um dos apresentadores do Fofocalizando, também deixou sua mensagem para a influenciadora: "Acho que vamos guardar isso, essas risadas, o seu jeito. Que Deus continue te abençoando, que eu sei que você é uma mulher de muita fé", finalizou.



O que aconteceu?

Reprodução/SBT Thayse Teixeira





Na terça-feira (27), o Fofocalizando deu espaço ao jornalismo e à cobertura da fuga de Flávio Bolsonaro (PL). Na ocasião, Thayse endossou a atitude do senador de sair do Brasil e colocou em dúvida a credibilidade do processo eleitoral.

"Por que o foco agora é o Flávio Bolsonaro? Primeira vez no país, há quantos anos que eu voto... Já estou cansada disso, e nunca houve essa coisa de ‘vou prorrogar tanto tempo’. Está tudo errado no país", afirmou.

O comentário foi contestado pelo colega Matheus Baldi, que argumentou que os votos registrados após as 17h não seriam suficientes para alterar o resultado, definido por uma diferença de aproximadamente quatro milhões de votos.

O analista político Eduardo Gayer também lembrou que a campanha de Flávio Bolsonaro havia solicitado a ampliação do horário de votação. A informação foi confirmada pelo apresentador Gabriel Cartolano, que ressaltou que as duas campanhas haviam feito o pedido. Mesmo após as intervenções dos colegas, Thayse manteve as críticas e afirmou que situações injustas teriam marcado o processo eleitoral.