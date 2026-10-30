Reprodução/Instagram Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

Juliette Freire, de 36 anos, e Kaique Cerveny, de 29, celebraram o casamento religioso na quinta-feira (29), em uma cerimônia luxuosa no Instituto Ricardo Brennand, no Recife, em Pernambuco. Com cerca de 300 convidados, a festa reuniu familiares, amigos e personalidades conhecidas, mas também chamou a atenção pelos detalhes da decoração, pelo vestido da noiva e pelas homenagens às raízes nordestinas do casal.

A celebração aconteceu na Capela de Nossa Senhora das Graças, localizada no complexo cultural, cuja arquitetura é inspirada em castelos medievais.

O casamento foi planejado com o tema “céu à terra” e combinou elementos naturais, artesanato regional, música e gastronomia paraibana e pernambucana.

Para a cerimônia no Recife, Juliette escolheu um vestido assinado pelo estilista gaúcho Carlos Bacchi. A criação combinou seda brasileira com tecido produzido a partir de garrafas PET recicladas, unindo a proposta sustentável a um visual sofisticado.

O modelo tomara que caia tinha busto estruturado e volume na região dos quadris. A cantora também usou uma segunda criação com renda Renascença e bordados desenvolvidos pela estilista paraibana Rebeca Nepomuceno.

Reprodução/Instagram Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

A escolha do look também dialogou com a primeira celebração do casal, realizada em setembro, na Paraíba. Na ocasião intimista, Juliette vestiu uma peça que incorporava trabalhos de crochê feitos por sua avó Maria, que morreu em 2023. A homenagem à família voltou a aparecer na cerimônia do Recife por meio de outros elementos da ambientação.

Decoração luxuosa teve algodão, cerâmica e artesanato nordestino

A decoração foi um dos destaques da celebração. O espaço recebeu grandes arranjos suspensos, velas e elementos em tons claros e terrosos. Na cerimônia ao ar livre, uma passarela branca foi montada no jardim, com flores de algodão contornando o caminho até o altar.

Reprodução/Instagram Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

O algodão tinha um significado afetivo para Juliette: sua avó trabalhou com a matéria-prima. O material também apareceu na recepção e será reintegrado à cadeia produtiva depois da festa.

A ambientação incluiu ainda peças de barro feitas por artesãos de Tracunhaém, em Pernambuco, além de bolsas de crochê produzidas por mulheres da comunidade do Marinho, na Paraíba. A proposta foi levar para a festa referências culturais e trabalhos manuais ligados à região.

Reprodução/Instagram Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

Outro detalhe foi o uso de pedras produzidas por detentas de um projeto de ressocialização, incorporadas à concepção da celebração.

Reprodução/Instagram Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

Música e gastronomia

A trilha sonora foi planejada para acompanhar os momentos mais importantes da cerimônia. Kaique entrou ao som de “Todo Homem”, enquanto Juliette caminhou até o altar durante o pôr do sol ao som de “Asa Branca”, clássico de Luiz Gonzaga.

Depois da troca de alianças, Liniker cantou “Caju” para os recém-casados. A programação musical também contou com apresentações de Agnes Nunes, Xand Avião e Psirico.

A gastronomia seguiu a proposta de valorizar as raízes dos noivos. O menu foi assinado pelo chef paraibano Onildo Rocha, enquanto os doces ficaram a cargo de Lana Bandeira e o bolo foi preparado pela Cake Hannouche.

Famosos no casamento de Juliette e Kaique

A cerimônia reuniu artistas, influenciadores e amigos que acompanharam a trajetória de Juliette desde o Big Brother Brasil 21.

A entrada de padrinhos do casamento da Juliette com Kaique tendo Anitta, Flora Gil, Gilberto Gil, Chico César, Bruno Gagliasso, Gio Ewbank, Elba Ramalho, Bianca Andrade ⭐️ https://t.co/dwc1G2kaM2 — Upload Juliette (@UploadJuliette) October 29, 2026

Entre os padrinhos estavam:

Anitta e Chico César: os cantores participaram da entrada dos padrinhos;

Gilberto Gil e Flora Gil: o casal esteve entre os nomes escolhidos para acompanhar os noivos;

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: os atores também foram padrinhos e compartilharam registros dos preparativos;

Bianca Andrade: a influenciadora, conhecida como Boca Rosa, participou da cerimônia como madrinha;

Elba Ramalho: a cantora esteve entre as personalidades que acompanharam o casal;

Gil do Vigor: amigo de Juliette desde o reality, ele também estava entre os convidados e padrinhos.

Entretanto, Gil do Vigor acabou chamando atenção por um imprevisto, já que ele se atrasou para a cerimônia e Bianca Andrade precisou entrar sozinha. O economista publicou um vídeo no aeroporto dizendo que estava correndo para chegar ao casamento e atribuiu o atraso ao trânsito.

Outros nomes conhecidos também marcaram presença, entre eles Pocah, Duda Beat, Vitória Strada, Carla Diaz, Camilla de Lucas, Rafa Kalimann e Mari Gonzalez.

Cerimônia intimista

A festa no Recife foi a segunda celebração do casamento de Juliette e Kaique. Em 30 de setembro, os dois realizaram uma cerimônia reservada no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, no Cariri paraibano, com a presença apenas dos familiares mais próximos.



