Reprodução/Internet Neymar Jr. e Luana Piovani

Neymar Jr. voltou a provocar Luana Piovani nas redes sociais e levou a discussão para a vida familiar da atriz. Na quinta-feira (29), o jogador do Santos comentou a decisão de Dom, filho mais velho de Luana com o surfista Pedro Scooby, de morar com o pai.

Bastante irritado com a situação que já vem se desenrolando há dias, o craque disparou contra a artista:

Se eu fosse filho dela, eu também iria morar com o Scooby. Muito mais legal! Imagina ter que aguentar essa mãe maluca em casa? Neymar Jr., jogador e empresário.





A declaração repercutiu após uma sequência de provocações entre o atleta e a atriz, que também envolveu Bruna Biancardi, mulher de Neymar. A nova troca de farpas ampliou o conflito público entre os famosos, que voltaram a trocar críticas nas redes sociais nos últimos dias.

Reprodução/Instagram Neymar ataca Luana Piovani





Neymar cita decisão do filho de Luana Piovani

O comentário do jogador fez referência a Dom, de 14 anos, que vive com Pedro Scooby no Rio de Janeiro desde 2024. Os irmãos gêmeos do adolescente, Bem e Liz, de 11 anos, continuam morando com a mãe em Portugal.

A declaração de Neymar ocorreu em meio às críticas feitas por Luana ao jogador e à família dele. A atriz voltou a comentar o comportamento do camisa 10 após a expulsão durante a partida entre Santos e Bahia, no sábado (24), e mencionou as filhas do atleta com Bruna Biancardi.

“Que desgraça de homem. A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem… Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”, escreveu Luana em uma publicação nas redes sociais.

Reprodução/Instagram/luapio Luana Piovani ao lados dos filhos Bem e Liz





Diferente das últimas vezes, as declarações de Luana provocaram uma reação em Bruna Biancardi, que respondeu à atriz em um comentário publicado no perfil de uma página de entretenimento. A influenciadora pediu que ela não envolvesse sua família na discussão e fez críticas pessoais à artista.

“Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim”, escreveu Bruna.

Na sequência, a influenciadora chamou a atriz de “feminista de merd*” e afirmou que, se o problema fosse com Neymar, Luana deveria resolver a questão diretamente com ele. Bruna também sugeriu que a artista procurasse terapia e encerrou a mensagem desejando felicidade a ela.

Brigas

Já não é mais novidade que as desavenças públicas entre Neymar e Luana Piovani vem se intensificando desde 2024, quando a atriz criticou o envolvimento do jogador em um projeto imobiliário ligado à chamada PEC das Praias. Na época, os dois trocaram declarações nas redes sociais, e o conflito também teve desdobramentos judiciais.

Neste mês, a discussão voltou a ganhar força após publicações relacionadas ao posicionamento político do jogador e às críticas de Luana à sua vida pessoal. Em 16 de outubro, Neymar já havia respondido a uma provocação da atriz questionando o fato de ela morar em Portugal e mencionando a relação dela com os filhos.



