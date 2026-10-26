Reprodução/Instagram Tom Brady, Candice Swanepoel e Gisele Bündchen

Candice Swanepoel, 38 anos, apontada como novo affair de Tom Brady, 49 anos, ex-marido de Gisele Bündchen, 46 anos, segue a modelo brasileira nas redes sociais, mas não recebe o mesmo gesto de volta. A movimentação no Instagram chamou a atenção após a notícia de que a sul-africana estaria namorando o ex-jogador de futebol americano.

A informação sobre o suposto romance foi divulgada inicialmente pela revista norte-americana Us Weekly e, neste domingo (25), também foi confirmada pela People, que ouviu uma fonte próxima ao possível casal.

Segundo o relato, os dois estão juntos há algum tempo e têm passado bastante tempo um com o outro. Nem Tom nem Candice, no entanto, comentaram publicamente o relacionamento.





A proximidade entre as modelos também chama a atenção por causa da carreira das duas: Candice e Gisele já dividiram a passarela do Victoria’s Secret Fashion Show. Até o momento, porém, não há declaração pública que indique qualquer desentendimento entre elas por causa do suposto namoro.

Reprodução/Instagram Candice Swanepoel





Quem é Candice Swanepoel, apontada como novo affair de Tom Brady?

Nascida na África do Sul, Candice Swanepoel, de 38 anos , ganhou projeção internacional como uma das modelos mais conhecidas da Victoria’s Secret. Ela integra o grupo de Angels da marca desde 2010 e construiu uma carreira em campanhas publicitárias e desfiles internacionais.

Reprodução/Instagram Candice Swanepoel





Além da trajetória na moda, Candice tem uma ligação com o Brasil por meio de seu antigo relacionamento com o modelo brasileiro Hermann Nicoli. Os dois ficaram juntos por mais de uma década, chegaram a ficar noivos em 2015 e se separaram em 2018. Eles são pais de dois meninos, Anacã e Ariel.

De acordo com informações publicadas pela People, Candice e Tom moram em Miami, o que facilitaria os encontros. Uma fonte ouvida pela revista afirmou que os dois estão juntos há meses, mas o relacionamento tem sido mantido longe dos holofotes.

Reprodução/Instagram Tom Brady





Tom Brady e Gisele Bündchen foram casados por 13 anos

Tom Brady foi casado com Gisele Bündchen entre 2009 e 2022. O término foi anunciado em outubro daquele ano, após 13 anos de casamento. Juntos, eles tiveram dois filhos, Benjamin e Vivian. O ex-atleta também é pai de Jack, fruto de seu relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.

Reprodução/Instagram Tom Brady ao lado dos três filhos





Após o divórcio, Brady teve seu nome associado a outras personalidades, mas nem todos os rumores foram confirmados. Gisele, por sua vez, refez a vida amorosa e teve um filho com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, com quem se casou.



