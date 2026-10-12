Reprodução/Internet Fazenda de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen, de 46 anos, tem vivido um estilo de vida bastante diferente desde que resolveu se afastar dos holofotes, priorizando a família e o contato mais direto com a natureza. Além da carreira internacional como top model, a brasileira mantém uma fazenda de luxo em Southwest Ranches, na Flórida, nos Estados Unidos, que funciona como um refúgio.

Comprada em 2023, a propriedade reúne uma estrutura voltada à criação de cavalos, com espaços amplos ao ar livre e instalações para a produção de alimentos.

O imóvel foi adquirido por cerca de US$ 9,1 milhões, valor que correspondia a aproximadamente R$ 45 milhões na época da compra. No entanto, a propriedade chegou a ser anunciada por mais de US$ 10 milhões, o equivalente a quase R$ 50 milhões pela cotação de outubro de 2026.

Reprodução/Internet Fazenda de Gisele Bündchen

Com aproximadamente três hectares, a propriedade combina conforto, privacidade e contato com os animais. A casa principal tem cerca de 480 metros quadrados, distribuídos em dois andares, além de uma residência menor destinada aos hóspedes.

Reprodução/Internet Fazenda de Gisele Bündchen

Recentemente, a famosa reformou o imóvel para modernizar os ambientes, que hoje contam com decoração contemporânea, espaços integrados e acabamentos em tons neutros. Já na área externa, a propriedade dispõe de piscina, jardins e ambientes de convivência ao ar livre.

Reprodução/Internet Fazenda de Gisele Bündchen

Além da ampla área, um dos destaques da propriedade é a estrutura equestre, que inclui um estábulo com dez baias e espaços destinados aos cavalos. O imóvel também conta com áreas para a prática de esportes e lazer, incluindo campo de futebol e quadras de tênis.

A propriedade abriga animais como vacas e galinhas. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Gisele contou que a família aproveita a produção de leite, ovos e queijos caseiros.

Reprodução/Internet Fazenda de Gisele Bündchen

Ao falar mais sobre a propriedade, a famosa explicou que comprou o imóvel para garantir privacidade à família. Em entrevista à revista People, a modelo contou que buscava um espaço onde pudesse acompanhar a filha Vivian nas atividades de equitação sem chamar a atenção dos fotógrafos.

De acordo com Gisele, as idas a um centro hípico acabavam atraindo paparazzi, o que dificultava os momentos de lazer com a filha. Além disso, a escolha também está relacionada ao interesse da modelo por uma rotina mais conectada à natureza e ao bem-estar.

Fase mais reservada

Conhecida mundialmente por sua trajetória nas passarelas e por campanhas de grandes grifes, Gisele continua sendo uma das modelos de maior projeção internacional.

Entretanto, nos últimos anos, ela passou a compartilhar com mais frequência registros ligados à família, à natureza e à rotina pessoal. A fazenda representa parte dessa nova fase.

Mãe de Benjamin e Vivian, filhos de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, e de River, fruto de seu relacionamento com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, Gisele divide a vida entre os compromissos profissionais e a família, que vem sempre em primeiro lugar.