Reprodução/Instagram Duda Guerra é apontada como novo affair de Rodrigo Silva.

Duda Guerra, de 18 anos, voltou aos holofotes neste sábado (24) ao surgir ao lado de Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão e Luciana Cardoso, em uma festa de Halloween. A proximidade entre o herdeiro do apresentador e a influenciadora deu o que falar nas redes sociais e despertou rumores sobre um suposto romance.

A jovem, que ficou conhecida nacionalmente após namorar Benício, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, compareceu ao evento organizado por Rodrigo Silva, fantasiada de Woody, personagem da franquia "Toy Story". Na ocasião, ela compartilhou uma foto ao lado do rapaz nas redes sociais.

O registro logo chamou a atenção de internautas, que passaram a questionar se os dois estariam vivendo um romance."Casal lindo. Eu amo ver você com ele", escreveu um seguidor da influenciadora nos comentários da publicação. "Está namorando?", perguntou outra. Já outro internauta fez referência a outro famoso que foi apontado como affair da criadora de conteúdo recentemente: "Perdeu a guerra, Jon Vlogs?".

Duda Guerra viveu affair com Jon Vlogs

Os nomes dos influenciadores Duda Guerra e Jon Vlogs foram alvos de boatos de romance recentemente. Em setembro, os famosos foram flagrados por fãs em um shopping do Rio de Janeiro. As imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais e inflamaram rumores sobre um possível affair entre eles.

Na ocasião, Duda explicou que eles estavam "apenas se conhecendo". No último fim de semana, porém, Jon Vlogs apareceu em uma balada ao lado de Ana Castela, em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, internautas apontaram um suposto beijo entre eles, flagrado por meio de sombras em uma parede.

Quem é Duda Guerra?

Duda Guerra é uma modelo e influenciadora brasileira. A jovem de 18 anos ganhou projeção nacional ao namorar Benício, filho do meio dos apresentadores Angélica e Luciano Huck.

Com cerca de 1 milhão de seguidores no Instagram, a jovem costuma compartilhar detalhes de sua rotina, que inclui exercícios físicos, campanhas publicitárias e conteúdos relacionados à moda.

Recentemente, a influenciadora se envolveu em uma polêmica com a ex-sogra. Na ocasião, ela se referiu ao filho da influenciadora como "filhinho da mamãe". Posteriormente, Duda admitiu que mandou a indireta após a sogra ter comentado, mais de uma vez, sobre o término do namoro com o filho dela.