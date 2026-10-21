Reprodução/Youtube Felipe Neto critica novo vídeo de Felca

Felipe Neto, 38 anos, chamou a atenção nas redes sociais após a publicação de um vídeo em que Felca, 28 anos, fez um desabafo sobre episódios de bullying sofridos na infância e os impactos dessas experiências em sua saúde mental.

Na madrugada de terça-feira (20), o influenciador expôs tudo o que pensava ao publicar uma mensagem com palavrões no X (antigo Twitter), que foi interpretada por internautas como uma indireta ao colega.





“Vai tomar no c*, né. Só isso mesmo. Uma altura dessa. Num fode”, declarou Felipe Neto, em sua conta pessoal, sem sequer mencionar o nome de Felca na primeira publicação.

Tudo isso aconteceu pouco depois de o youtuber divulgar o vídeo, que marcou seu retorno às redes sociais após meses afastado. O conteúdo havia sido anunciado previamente e gerou especulações entre seguidores.

Isso porque, boa parte dos admiradores do influenciadora esperava uma denúncia relacionada à política, em razão da proximidade do segundo turno das eleições de 2026, mas não foi isso que aconteceu.

Reprodução internet Felipe Neto critica Felca

Portanto, em outra publicação, Felipe Neto explicou o motivo de sua irritação. O Youtuber criticou o momento escolhido para divulgar o vídeo e afirmou que Felca havia sido alertado sobre a repercussão que a data poderia provocar.

“Meses em silêncio absoluto. Anuncia um retorno glorioso a 5 dias da eleição. Fez milhões de pessoas ficarem com raiva do tema, q era extremamente importante. Foi informado pra não soltar agora, que o timing seria horrível, mas insistiu”, disparou.

Como é de se imaginar, a postagem gerou um burburinho grande nas redes sociais e as publicações foram apagadas.

Felca desabafa sobre bullying, fobia social e alcoolismo

O vídeo de Felca tem mais de 12 milhões de visualizações até o momento e mais de uma hora de duração. O conteúdo reúne relatos pessoais sobre as dificuldades que enfrentou desde a infância. O youtuber contou que sofreu bullying durante anos na escola, incluindo humilhações e agressões físicas.

Em um dos episódios narrados, ele disse ter sido espancado por cinco colegas no banheiro da escola. Segundo seu relato, as experiências tiveram consequências em sua vida social e contribuíram para as dificuldades que passou a enfrentar em situações de interação com outras pessoas.

Felca também revelou ter transtorno de ansiedade social, conhecido como fobia social. Já na vida adulta, contou que passou a recorrer ao álcool para conseguir lidar com situações sociais e compromissos profissionais.

Em uma das situações descritas no vídeo, o influenciador afirmou que bebeu antes de gravar uma entrevista com desconhecidos em um shopping. Depois, ao chegar em casa, desmaiou e quebrou duas costelas.

O youtuber também falou sobre pensamentos suicidas que teve durante períodos difíceis e explicou que decidiu compartilhar sua história para abordar os efeitos duradouros do bullying.

Reprodução/YouTube/Felca Influenciador Felca

Ao final do vídeo, Felca anunciou um desafio de três meses para enfrentar a timidez e a fobia social. A proposta é sair mais de casa e aceitar convites para atividades sociais, compartilhando parte dessa experiência com o público.

O influenciador também afirmou que pretende realizar palestras gratuitas em escolas para falar sobre suas experiências e conversar com estudantes sobre os efeitos do bullying.

O que é fobia social e como ela se diferencia da timidez?

A fobia social, também chamada de transtorno de ansiedade social, é caracterizada pelo medo intenso de situações em que a pessoa pode ser observada, avaliada ou julgada negativamente. Embora sentir nervosismo em determinadas circunstâncias seja comum, o quadro merece atenção quando a ansiedade provoca sofrimento significativo e interfere na rotina.

Em material enviado à reportagem, a psicóloga Adriana de Araújo explica que o medo pode surgir antes mesmo de uma situação social acontecer. A pessoa imagina o que pode dar errado, antecipa possíveis críticas e teme passar vergonha, o que pode levá-la a evitar conversas, reuniões, apresentações ou oportunidades profissionais.

A especialista também destaca que a fobia social não deve ser confundida com a timidez. Ser reservado, preferir ambientes tranquilos ou gostar de conversar com poucas pessoas não significa, por si só, ter um transtorno psicológico. A diferença está na intensidade e na persistência do medo e no impacto que ele provoca na vida cotidiana.

Entre as manifestações possíveis estão coração acelerado, tremores, suor excessivo, rosto avermelhado, tensão muscular, dificuldade de concentração e medo intenso de cometer erros diante de outras pessoas.

A psicóloga também aponta que experiências negativas, como críticas frequentes, situações constrangedoras e episódios vividos na infância, podem contribuir para o desenvolvimento de dificuldades nas relações sociais.

O diagnóstico deve ser feito por um profissional qualificado, considerando a intensidade, a duração dos sintomas e os prejuízos causados na vida da pessoa. Por isso, sentir vergonha ou nervosismo em determinadas situações não significa necessariamente ter fobia social.



