Reprodução/Internet Band lidera com debate de Lula e Flávio Bolsonaro

A Band conquistou índices históricos de audiência com o primeiro confronto de Lula e Flávio Bolsonaro. Depois de não participarem de nenhum debate durante o primeiro turno das eleições presidenciais, os candidatos se encontraram em um confronto de ideias mediado por Adriana Araújo e Eduardo Oinegue. O evento foi responsável pela melhor performance da emissora nos últimos 4 anos, de acordo com dados prévios do Ibope obtidos pela reportagem da coluna.

Debate supera Fantástico, SBT e Record

O levantamento, obtido por meio de fontes do mercado, sinaliza que o Debate da Band foi líder de audiência das 21h03 às 22h11, com 13,39 pontos de média na Grande São Paulo. Trata-se da melhor performance da rede na região desde 12 de fevereiro de 2022, quando Palmeiras x Chelsea (na final do Mundial de Clubes) rendeu uma média de 28,4 pontos ao canal.

Ao longo da faixa, a Band conquistou a sintonia de 21,52% dos televisores ligados na principal metrópole do país. A Globo, com o Fantástico, foi a segunda escolha do público no horário, que desconsidera os números do primeiro bloco do debate.

O Ibope só consegue fazer um ajuste para índices próximos da realidade a partir do intervalo comercial, às 21h03, quando as emissoras que transmitiram o evento (além da Band, BandNews TV, TV Jovem Pan, Jovem Pan News, Cultura, TV Gazeta, Agro+ e TerraViva exibiram o encontro) passaram a ter áudios diferentes entre si, com 11,38 pontos.

O SBT, com o Programa Silvio Santos, ficou na terceira colocação entre os canais abertos, com 4,87 pontos, seguido por 4,00 da Record, com parte do Domingo Espetacular. A Cultura e a TV Gazeta, que também transmitiram o primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro, ficaram em quinto e sexto lugar, com 0,49 ponto e 0,47 ponto de média, respectivamente. O pico de audiência da Band, de 15,21 pontos, foi registrado às 21h35.

O encontro de Lula e Flávio Bolsonaro conquistou mais telespectadores que os dois debates presidenciais promovidos pela Band em 2022. Naquele ano, o canal também desbancou o Fantástico, com uma média de 13,1 pontos no encontro do primeiro turno, em 28 de agosto, e com 12,4 pontos no confronto direto de Lula e Jair Bolsonaro, na noite de 16 de outubro.

Quando considerada a média da faixa completa do debate (das 20h15 às 22h11), que considera a contaminação dos números do primeiro bloco — que só serão corrigidos na divulgação dos números consolidados, na manhã do dia útil subsequente, a Band conquistou 10,65 pontos de média, com share de 17,00%.

Não foi o suficiente para desbancar a Globo, que pontuou 11,49, mas bateu o SBT (4,86) e a Record (4,44). O debate da Band, no entanto, liderará nesta faixa no consolidado. A Band também foi líder de audiência no Painel Nacional de Televisão.

Entre 21h03 às 22h11, o confronto de Lula e Flávio Bolsonaro rendeu ao canal 12,60 pontos de média, com pico de 14,21 e share de 20,85%, ante 11,16 da Globo, 4,72 do SBT e 3,93 da Record. Na média completa, desde às 20h15, a emissora registrou 10,01 pontos, contra 11,43 da Globo, 4,56 do SBT e 4,37 da Record.