Reprodução/Instagram/@ruivinhademarte Ruivinha de Marte

A Ruivinha de Marte, de 29 anos, mostrou o resultado da sua transformação física nas redes sociais na última sexta-feira (16). A famosa postou uma selfie usando um conjunto rosa de top e microshort e, logo depois, mostrou que foi para a academia.

"Bom dia, sextou?", disse nos Stories do seu Instagram. Mostrando sua rotina de exercícios, ela afirmou que o treino do dia era voltado somente para membros superiores. "Manas, não vamos fugir do treino de superior, não é só quadríceps, não. Estamos em busca da preciosa cebolita", garantiu.

Ela também chegou a comentar sobre o forte hate que sofria na internet e afirmou que calou a boca de muitas pessoas.

"Eu calei a boca de muita gente que acha que os magrinhos nunca podem chegar, né, lugar nenhum, que é tipo só zoeira, chacota na internet", disse

No começo de outubro, durante o primeiro turno das eleições brasileiras, ela postou uma reação ao ver fotos antigas em seu e-Título e na carteira de identidade. Ela chegou a postar, reproduzindo vídeos do passado em que aparecia dançando.

Rotina de treinos

Reprodução/Instagram/@ruivinhademarte Ruivinha de Marte

A Ruivinha de Marte já confidenciou que possui uma rotina bem extensa de treinos. Bastante ativa nas redes sociais, ela já comentou como tem dado essa volta por cima depois de diversos comentários. Chegou até a comentar como faz suas refeiçções para ganho de massa magra.

"40 minutos, pois não posso gastar muito energia, mas é um treino bem pesado. Hoje não pulo mais refeições. Como no horário certinho com todas as suplementações que me ajudam a ganhar massa corpora", entrou em detalhes. A digital influencer disse ser adepta à proteína para ter o resultado necessário.

"Como muita massa, inclusive estou comendo apenas comida em todas as refeições para chegar logo na minha meta. É muito frango desfiado com macarrão, carne cozida, frango cozido, ou seja, muita proteína", afirmou à Quem.

Além disso, ela falou a respeito dos ataques de haters: "Via muitos comentários horríveis sobre meu corpo. Isso me fazia muito mal mesmo, nem aguentava mais me ver no espelho tão magra, e o que mais me deixava mal é que não via evolução alguma na academia. Fiquei quase dois anos tentando e nada", relembrou.

Quem é a Ruivinha de Marte?

É uma influenciadora digital e cantora, de 29 anos, nascida em Urucará, Amazonas. Ficou conhecida por fazer coreografias para o TikTok e Instagram, em que acumula milhões de seguidores.

O apelido veio após o término do namoro, quando decidiu mudar o nome de usuário para "Ruivinha" e colocou "de Marte" por achar diferente. Participou da 14ª edição de A Fazenda, na TV Record, em 2022.



