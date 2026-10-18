Reprodução/Internet Carlos Alberto de Nóbrega continua internado

O apresentador e humorista Carlos de Nóbrega, de 90 anos, segue internado e deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias para implantar um marcapasso. O contratado do SBT foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para investigar cansaço e indisposição.

Há alguns meses o famoso vinha sofrendo e se sentindo indisposto. Ele deverá passar por uma cirurgia cardíaca nos próximos dias, disse Renata de Nóbrega, esposa do comediante, ao Metrópoles.

"Ele está estável, sem intercorrências, mas permanece na semi-intensiva", disse Renata.





Motivo da internação

O apresentador foi internado para investigar o vírus Coxsackie, que é transmitido principalmente pela via feco-oral, por meio de contato com superfícies contaminadas, além de secreções respiratórias. O vírus causa dores musculares, mal-estar, fadiga e, em alguns casos, até febre.

Trajetória de Carlos Alberto

Reprodução/Internet Carlos Alberto de Nóbrega





É um humorista, apresentador de TV, ator e escritor brasileiro. É conhecido como um dos principais nomes do humor da televisão no Brasil. Com uma carreira que se estende por mais de sete décadas, consolidou-se como referência no gênero do humor do Brasil.

Filho de Manuel de Nóbrega, também humorista, Carlos iniciou sua carreira como roteirista, fazendo programas de enorme sucesso. Escreveu para atrações em emissoras como TV Paulista, TV Rio e TV Record.

Escreveu para dezenas de programas, entre eles, Família Trapo e A Praça da Alegria, além de ter sido integrante do elenco em "Os Trapalhões". Desde 1987, comanda a atração "A Praça é Nossa", no SBT.

Ao longo de sua carreira, trabalhou com grandes nomes do humor nacional, como Ronald Golias, Jô Soares, Arnaud Rodrigues, Roni Rios, Renato Aragão, Borges de Barros, Consuelo Leandro, Tiririca, entre outros.

