Reprodução/Internet Casais que estão juntos há muitos anos

Relacionamentos duradouros também fazem parte da história de muitas celebridades brasileiras. Enquanto alguns casais se conheceram ainda na juventude, outros descobriram o amor nos bastidores da televisão ou durante a trajetória profissional.

Entre atores, músicos e jornalistas, existem uniões que atravessam décadas e foram construídas ao mesmo tempo que suas carreiras de sucesso.

De Tony Ramos e Lidiane Barbosa a Taís Araújo e Lázaro Ramos, relembre a história de cinco casais conhecidos do público que estão juntos há muitos anos.





Tony Ramos e Lidiane Barbosa

Tony Ramos e Lidiane Barbosa estão juntos desde a juventude. Os dois se conheceram ainda na época da escola e começaram a namorar antes de oficializarem a união, em 1969. Em 2026, eles completam 57 anos de casamento.

Ao longo das décadas, Lidiane acompanhou a trajetória do ator na televisão, no cinema e no teatro. O casal teve dois filhos, Rodrigo e Andréa, e também se tornaram avôs.

Reprodução/Internet Tony Ramos e Lidiane Barbosa





Em 2024, depois de passar por duas cirurgias na cabeça, Tony falou sobre a importância da companheira durante a recuperação, em entrevista ao Fantástico. Na ocasião, o ator resumiu a relação com uma declaração: “Somos um corpo só”.

Reprodução/Internet Tony Ramos e Lidiane Barbosa





Glória Pires e Orlando Morais

Glória Pires e Orlando Morais estão juntos desde 1987, ano em que se casaram. A atriz e o cantor e compositor formaram uma família que também inclui Cleo, filha de Glória com o cantor Fábio Jr., e os três filhos do casal: Anttónia, Ana e Bento.

Reprodução/Internet Glória Pires e Orlando Morais





Ao longo de quase quatro décadas, os dois mantiveram suas trajetórias profissionais, ela na televisão e no cinema e ele na música. Mesmo com rotinas diferentes, costumam compartilhar momentos da vida familiar e declarações de carinho nas redes sociais.

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça estão entre os casais mais longevos da dramaturgia brasileira. Eles se conheceram no teatro, no início da carreira, e se casaram em 1959. A união teve três filhos: Mauro Mendonça Filho, diretor; Rodrigo Mendonça, ator; e João Paulo Mendonça, produtor musical.

Foto/Divulgação/Marcio Farias/Internet Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça





A trajetória dos dois, porém, também teve uma pausa. Em entrevista ao UOL Splash, em 2023, Rosamaria contou que o casal passou cerca de oito anos separado, depois de aproximadamente 25 anos juntos, antes de retomar a relação.

Ao falar sobre a vida a dois na maturidade, a atriz destacou a importância de respeitar a individualidade. Ela contou que os dois têm quartos separados e gostam de ler e conversar sobre livros.

Xororó e Noely

O cantor Xororó, da dupla Chitãozinho & Xororó, e Noely Lima estão juntos desde 1981. Em 2026, o casal completa 45 anos de casamento, uma trajetória que atravessou diferentes fases da música sertaneja e da vida familiar.

Reprodução/Internet Xororó e Noely





Eles são pais de Sandy e Junior Lima, que também construíram carreiras na música desde a infância. Em uma publicação para celebrar o aniversário de casamento em 2023, Xororó relembrou o tempo de união e descreveu Noely como companheira de vida, melhor amiga e fonte de inspiração.

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia

A história de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia começou no ambiente profissional. Os dois se conheceram em 1990, quando Sandra chegou ao Fantástico e foi orientada a acompanhar o trabalho do repórter, já reconhecido na emissora.

Reprodução/Internet Sandra Annenberg e Ernesto Paglia





O convívio acabou aproximando os jornalistas, que se casaram em 1996. Em 2026, eles completam 30 anos de casamento. O casal tem uma filha, Elisa.

Em entrevistas, Sandra já contou que o humor do marido teve papel importante na aproximação dos dois. Ela também destacou a admiração profissional como um dos elementos que sustentam a relação.

Casal bônus: Taís Araujo e Lázaro Ramos

Taís Araujo e Lázaro Ramos se conheceram nos bastidores da televisão e começaram a se relacionar em 2004. Na época, a atriz estava noiva de outra pessoa, e o romance com Lázaro começou depois do fim desse relacionamento.

Os dois se tornaram um dos casais mais conhecidos da dramaturgia brasileira e têm dois filhos, João Vicente e Maria Antônia. Além de dividirem a vida pessoal, também trabalharam juntos em produções de televisão e cinema.

Instagram Taís Araújo posa sem maquiagem ao lado de Lázaro Ramos durante férias





Apesar de muito amor, a história teve idas e vindas: o casal chegou a se separar brevemente e depois retomou a relação. Ao longo dos anos, Taís e Lázaro também falaram publicamente sobre os desafios de conciliar a vida familiar com as carreiras.



