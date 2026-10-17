Reprodução/Instagram Mansões de Simone Mendes

Simone Mendes, de 42 anos, transformou o sucesso na música sertaneja em investimentos imobiliários de alto padrão. Além da mansão onde vive com o marido, Kaká Diniz, e os filhos, Henry e Zaya, a cantora já mostrou casas no Brasil e nos Estados Unidos, com piscinas, áreas de lazer e ambientes personalizados para a família.

Parte do patrimônio milionário da irmã de Simaria são os imóveis que ela tem. Recentemente, por exemplo, ela também chamou a atenção por uma c asa de veraneio com vista para uma lagoa e por uma nova residência em construção em Tamboré, na Grande São Paulo.





Mansão em Alphaville

A principal residência de Simone fica em um condomínio de alto padrão na região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo. A casa, onde ela vive com Kaká Diniz e os dois filhos, já foi apresentada pela cantora em vídeos nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Mansão de Simone Mendes em Alphaville





O imóvel tem três andares e conta com sala de cinema particular, academia, piscina e espaços destinados ao lazer da família. A propriedade já foi avaliada em mais de R$ 20 milhões em notícias sobre o patrimônio da sertaneja.

Reprodução/Instagram Mansão de Simone Mendes em Alphaville





Nova mansão terá mais de 1.750 m²

A sertaneja está construindo um imóvel localizada em Tamboré, também em Barueri. A construção tem 1.750,74 m² de área edificada. O projeto prevê quatro níveis, elevador residencial, piscina, spa e sauna a vapor.

A piscina foi planejada com aproximadamente 9,7 metros de comprimento por quatro metros de largura. O memorial da obra também prevê pisos de mármore nos ambientes internos e acabamentos específicos nas áreas de lazer.

Casa de veraneio no Ceará

Outra propriedade que Simone mostrou ao público fica em Beberibe, no litoral do Ceará, às margens da Lagoa do Uruaú. A casa de veraneio tem dois andares, grandes painéis de vidro, detalhes em pedra e madeira, além de uma área externa com churrasqueira.

Reprodução/Instagram Mansão de Simone Mendes no Ceará





Em julho de 2026, a cantora mostrou detalhes do imóvel e falou sobre a dificuldade de aproveitar o espaço com frequência por causa da agenda de shows e da rotina dos filhos. “Só consigo vir uma ou duas vezes no ano, no máximo”, contou a sertaneja ao comentar a vista da residência.

Reprodução/Instagram Mansão de Simone Mendes no Ceará





Imóveis nos Estados Unidos

Os investimentos imobiliários da sertaneja também incluem propriedades nos Estados Unidos. Uma das residências exibidas em 2021 tinha nove quartos, salão de jogos, duas salas, cozinha ampla e piscina.

Reprodução/Instagram Mansão de Simone Mendes em Orlando, nos Estados Unidos





Em 2024, Kaká Diniz mostrou outra casa em Orlando, localizada no condomínio Bella Collina, com seis quartos, academia, adega, churrasqueira e piscina de borda infinita.



