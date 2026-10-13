Reprodução/Internet Ana Castela

Ana Castela, de 22 anos, se envolveu em um atrito com uma internauta na noite desta segunda-feira (12). A cantora sertaneja não deixou passar uma publicação que a comparava a MC Mirella e aos músicos Caetano Veloso e Chico Buarque e respondeu à crítica com ironia.

“Me recuso a viver em um mundo onde Ana Castela e MC Mirella estão certas e Caetano Veloso e Chico Buarque estão errados”, escreveu a internauta. Sem deixar o comentário passar, a Boiadeira rebateu sem pensar duas vezes:

Temos outros planetas também, aí você decide qual você quer... Ana Castela, cantora e compositora.





Como de costume, a resposta repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto alguns usuários demonstraram apoio à cantora, outros criticaram a postura dela.“Ela não deita”, escreveu um internauta. “A garota sabe dar uma patada exalando elegância”, comentou outra pessoa.

Reprodução/Internet Ana Castela responde internauta nas redes sociais





Do outro lado, houve quem desaprovasse a reação da artista.“Ela deve ter se achado muito inteligente respondendo isso”, escreveu um usuário. “Uma decepção tão grande”, afirmou outro. “Quem tem Ana Castela como referência, pelo amor de Deus?”, questionou mais um.

Ana Castela já foi alvo de críticas por posicionamento político

A repercussão da resposta acontece em meio a questionamentos sobre o posicionamento político da cantora. Em agosto, Ana apareceu em uma foto ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), durante a Festa do Peão de Barretos.

Na imagem, os dois fizeram um gesto com as mãos que remete ao número 22, associado ao Partido Liberal e à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Reprodução/Instagram Luana Piovani fala sobre Ana Castela e Nikolas Ferreira





Na época, o episódio provocou críticas de parte do público e repercutiu entre artistas. A atriz Luana Piovani e a cantora Pabllo Vittar deixaram de seguir Ana Castela nas redes sociais após a publicação. Na ocasião, a compositora também chegou a fechar os comentários de suas publicações por algumas horas.

Até o momento, porém, não há uma declaração pública confirmando que Ana votará no candidato. Em 2022, quando foi questionada sobre política, a artista havia dito que não se posicionava publicamente e que considerava o voto uma questão pessoal.

Contudo, a nova interação com a internauta voltou a alimentar debates sobre a imagem pública da cantora. Mesmo assim, a artista não se posicionou publicamente ou declarou apoio de forma explícita para o candidato do PL.



