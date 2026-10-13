Reprodução/History Channel/Paramount+ Ator William Shatner





O ator William Shatner, de 95 anos, que ganhou aclamação internacional como o Capitão Kirk da franquia "Star Trek", falou sobre uma história inusitada que tem como protagonista uma pedra no rim. Ele contou que passou por uma cirurgia há 20 anos para retirar o cálculo. No entanto, resolveu leiloá-lo para ajudar na construção de uma casa para uma família na Louisiana, nos Estados Unidos.

Ele contou a novidade em uma entrevista ao programa "Dropping Names with Brent and Jonny", no YouTube. A atração é comandada por Brent Spiner e Jonathan Frakes, que interpretam Data e o comandante William Riker, respectivamente, na famosa franquia.

"Eu tenho um cálculo renal, o médico o retira e lá está ele: uma pequena bolinha preta. Graças a Deus, acabou. Aí, uma semana depois, recebo uma ligação de uma empresa canadense de jogos de azar que, por lei, não pode fazer publicidade. Então, o que eles fazem? Eles encontram maneiras de fazer isso e leiloaram a pedra por US$ 75 mil (equivalente a R$ 375 mil)", disse.





O artista disse que o valor arrecadado foi destinado à Habitat for Humanity, organização que ajuda na construção de moradias para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além do dinheiro obtido com o leilão, o elenco da série "Boston Legal", da qual Shatner fazia parte na época, arrecadou mais US$ 25 mil (R$ 125 mil).

"Meu cálculo renal, junto com US$ 25 mil arrecadados pelo elenco, resultou em uma doação de US$ 100 mil (R$ 500 mil) para a Habitat for Humanity construir uma casa para uma família, uma casa na Louisiana. É uma família de cinco pessoas, pelo menos na última vez que verifiquei, que morava nela", disse.

Sobre Star Trek

"Star Trek", conhecida no Brasil como Jornada nas Estrelas, é uma franquia de ficção científica criada pelo produtor americano Gene Roddenberry. Tudo se deu com o início como uma série de televisão, em 1966, sendo chamada apenas de Star Trek.

Reprodução/Paramount Ator William Shatner em Star Trek

No entanto, com o sucesso, passou a se chamar Star Trek: The Original Series, que passou a contar com outras histórias. O produto se tornou um fenômeno mundial da cultura pop. Desde sua criação, a franquia expandiu para filmes, séries, brinquedos, livros, revistas, jogos eletrônicos e histórias em quadrinhos.

A série Star Trek conta com 14 filmes e 12 séries lançados em todo o planeta.

William Shatner

William é um ator canadense que venceu os prêmios Emmy e Golden Globe. Iniciou atuando em peças e, em 1950, passou a fazer papéis em filmes no Canadá. Em 1965, foi escalado para viver o capitão Christopher Pike.

Reprodução/Paramount William Shatner em Star Trek

Com o produto, Jornadas das Estrelas se tornou um sucesso e William virou um astro. Depois dublou Kirk em Jornada nas Estrelas: A Série Animada; já em 1979, o interpretou no filme Star Trek: The Motion Picture.

Kirk É considerado até hoje pelos fãs um dos melhores personagens de toda a franquia de Star Trek.