Reprodução/Instagram Maisa revela por que não namora.

Maisa Silva, de 24 anos, abriu o jogo sobre sua vida amorosa e explicou por que está solteira há cinco anos. Segundo a atriz, a dificuldade de confiar nas pessoas, trauma que adquiriu em relacionamentos passados, é uma das razões.

A revelação ocorreu durante a participação da artista no podcast "Cá Entre Nós". Na ocasião, Maisa foi direta sobre o motivo de sua solteirice."Para eu namorar de novo, vou ter que acreditar em tudo o que a pessoa fala. E quem disse que eu acredito? Fico desconfiada", disse.

A atriz também ressaltou que experiências vividas por ela e por amigas próximas contribuem para sua cautela ao conhecer novas pessoas. Segundo ela, algumas situações fazem com que ela questione as intenções de pretendentes. "Não namorei até agora porque não sou muito de confiar nas pessoas", afirmou.







Maisa sonha em se casar

Durante a entrevista, Maisa ainda revelou que, apesar de estar solteira há alguns anos, sonha em se casar. Segundo ela, o desejo de construir uma vida a dois vem, inclusive, antes da maternidade.

"Tenho muita vontade, acho tão lindo. Sei que é difícil, mas eu tenho muita vontade", disse.





Questionada pela apresentadora Fátima Bernardes sobre se está em busca de um novo amor, Maisa esclareceu que, no momento, não está tomando nenhuma iniciativa nesse sentido.

A artista ainda explicou que gosta de fazer amizades, porém, costuma demorar para conseguir confiar e abrir detalhes da vida pessoal."Adoro fazer amizades novas, mas até eu começar a confiar e falar as coisas da minha vida… Sinto que tenho sexto sentido para distinguir para quem eu posso falar as minhas coisas e para quem não posso falar", contou.

Rumores de romance com craque do Corinthians

Solteira desde 2021, quando colocou um fim em seu relacionamento com Nicholas Arashiro, Maisa passou a ser apontada como affair do jogador do Corinthians, Memphis Depay, no final de 2025.

Os rumores ganharam força após os dois trocarem interações nas redes sociais. Em uma postagem com fotos de uma viagem que a atriz fez à Suíça, em que ela aparece usando um jeans da marca Evisu, o jogador comentou: "Me deixe segurar esse jeans da Evisu rapidinho".

Em fevereiro, Maisa também compareceu à festa de aniversário do atleta, o que inflamou ainda mais os boatos de um romance entre os dois.

Posteriormente, ao ser questionada sobre um possível affair com o jogador, a atriz afirmou que os dois eram apenas bons amigos.