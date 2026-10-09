Reprodução/Instagram Dj Dani Brasil é preso após atropelar e matar homem em SP.

O DJ Dani Brasil foi preso nesta sexta-feira (9) após atropelar e matar um homem enquanto dirigia um carro de luxo da marca BMW. Antes do acidente, o músico teria desobedecido a uma ordem de parada da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, o DJ estaria dirigindo na contramão de uma avenida em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Ao ser abordado por uma viatura, ele tentou fugir, momento em que atropelou a vítima.

O homem, que vivia em situação de vulnerabilidade social, foi atingido na Rua Francisco Pitta Brito e arrastado para dentro de um clube na Rua Humboldt, a cerca de 900 metros de distância. Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade de saúde da região, mas não resistiu e morreu no local.

Após atingir a vítima, o homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé. De acordo com a corporação, ele chegou a pular em uma das piscinas do clube para tentar se esconder, mas foi e detido pelos agentes. O teste do bafômetro realizado no motorista apresentou resultado positivo para o consumo de álcool.

O iG procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) para obter mais informações e a equipe do DJ Dani Brasil para um posicionamento sobre o caso.







Quem é o DJ Dani Brasil?

Dani Brasil é um DJ e produtor musical brasileiro. Natural de Minas Gerais, ele iniciou a carreira em 2017, alcançando a fama internacional. Fora do Brasil, ele se apresentou na WorldPride de Nova York, evento que celebra o orgulho LGBTQIA+.

Dani também se apresentou nas Américas, na Europa, na Ásia e na Austrália, totalizando mais de 20 países e grandes cidades como Nova York, Sydney, Singapura, Dubai e Xangai.

Entre os trabalhos mais conhecidos do músico está um remix da música "The Best", interpretada pela artista norte-americana Tina Turner (1939-2023). A produção teria, inclusive, alcançado a 9ª posição em um ranking mundial de música eletrônica. A faixa autoral intitulada "Stitches", que foi produzida em parceria com Nina Flowers, também conseguiu um espaço no top 10, ocupando o 7° lugar.

"Suas habilidades criativas se destacam não apenas em suas apresentações ao vivo, mas também em seu trabalho de produção musical. Durante a pandemia de 2020, Dani dedicou seu tempo a aprender produção musical", diz o site oficial do músico.

Com forte presença nas redes sociais, DJ Dani Brasil conta com mais de 130 mil seguidores no Instagram. Após o acidente, a rede social foi desativada.