Reprodução/Instagram/@gusttavolima Gusttavo Lima e os filhos curtindo viagem

O cantor Gusttavo Lima compartilhou registros de uma pescaria com os filhos, Samuel e Gabriel, em Miami, nos Estados Unidos. Durante o passeio com as crianças, o sertanejo mostrou os peixes que foram pescados pelos meninos e até um “sashimi” preparado na hora.

Ao compartilhar um pouco de sua intimidade com os seguidores, o ídolo sertanejo afirmou: “Nisso daqui eu sou bom, aqui eu me garanto, isso aqui é comigo!”.

Nas imagens, Gusttavo Lima incentiva um dos garotos a pescar sozinho. “Bora, Gabriel”, disse ele, estimulando o menino, que puxava a linha da vara para trazer o peixe.

Bastante orgulhoso, ele publicou fotos do filho ao lado dos peixes que pescou.

Fortuna de Gusttavo Lima

Embora números oficiais sobre a fortuna de Gusttavo Lima nunca tenham sido divulgados publicamente, estimativas publicadas pelo jornal O Globo apontam que o patrimônio do cantor é de aproximadamente R$ 1 bilhão.

O montante seria resultado da combinação dos ganhos obtidos pelo artista ao longo da carreira musical, de propriedades rurais, de investimentos empresariais e de bens de alto padrão.

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Graças ao sucesso dos investimentos no agronegócio e aos cachês milionários, Gusttavo Lima vive uma vida luxuosa. O padrão de vida do cantor chama a atenção. Entre seus bens mais conhecidos está uma mansão inspirada na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.

Frequentemente exibida nas redes sociais, a propriedade está localizada em uma área nobre de Goiás. Com arquitetura imponente, o imóvel é avaliado entre R$ 13 milhões e R$ 50 milhões.

Com estilo neoclássico, a mansão possui uma fachada marcada por colunas simétricas e escadarias monumentais, que combinam com a imponência do apelido do cantor: o Imperador.

Além da mansão, bastante conhecida pelo grande público, Gusttavo Lima possui outros bens de alto valor, como um jatinho avaliado em R$ 100 milhões, além de outras aeronaves.

Grandes fazendas

Entre as posses de Gusttavo Lima que mais chamam a atenção estão grandes fazendas que, em extensão territorial, superam até o tamanho de pequenos municípios brasileiros. Entre os negócios do canto r, destaca-se uma propriedade que chega a ultrapassar a área de uma capital.



