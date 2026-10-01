Reprodução/Youtube Mamma Bruschetta fala sobre infância

Mamma Bruschetta, de 77 anos, deu o que falar nas redes sociais após contar que já matou um pintinho queimado.

A declaração foi feita durante uma entrevista ao podcast Intervenção, apresentado por Roger Turchetti. Segundo ela, o episódio aconteceu quando ainda era criança. No entanto, Mamma afirma que se arrepende da atitude até hoje.

Ao longo do bate-papo, Mamma deu detalhes do momento ao ser questionada se carregava algum arrependimento. "Eu fiz uma coisa horrorosa, mas muito ruim mesmo e que eu me arrependo até hoje. Cada vez que eu lembro eu peço perdão a Deus", começou.

.Quando eu era adolescente, pra ver como ficava, eu joguei álcool num pintinho de galinha e botei fogo. Eu matei um pintinho queimado vivo. Nunca me perdoei. Mamma Bruschetta, ex-apresentadora do Fofocalizando, do SBT.

Mamma Bruschetta fala sobre a infância

Na sequência, Mamma Bruschetta comentou como a situação aconteceu. "Lógico que quando eu vi que tava pegando fogo, eu apaguei, mas já tava morto. Esse é o crime que eu tinha na minha vida, eu vou levar pra Deus me perdoar", contou, explicando ter ficado apavorada ao perceber o que havia feito.

Ao ouvir o relato, o jornalista perguntou quando isso teria ocorrido. "Mas isso criança?", indagou. "É, eu tinha uns nove anos. Só pra ver como é", respondeu.

Reprodução/Youtube Mamma Bruschetta e Roger Turchetti

"Eu tinha uma coisa com álcool, principalmente por conta do meu pai. Meu pai uma vez, ele gostava muito de fazer umas linguiças em que ele botava fogo em álcool e as linguiças assavam naquele álcool pegando fogo", acrescentou.

"Um dia, ele tinha deixado um pouco e, eu gostei tanto, que eu comi uma, comi duas, comi três, quase comi tudo. Pois ele foi comprar um quilo de linguiça e fez eu comer tudo. Meu pai era assim, carrasco às vezes. Nunca mais mexi com linguiça no álcool. Meu pai era brasileiro, mas ele era casmurro, português casmurro", concluiu.



