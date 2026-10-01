Reprodução Instagram Regiane Alves exibe bronzeado em dia de folga e encanta seguidores





Regiane Alves, de 48 anos, aproveitou a folga das gravações de "Por Você" para curtir um dia ensolarado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (1º). A atriz foi à praia, atualizou o bronzeado e compartilhou registros do momento de descanso com os seguidores.

Para aproveitar o dia de sol, Regiane escolheu um maiô preto, combinado com óculos escuros e chapéu de palha. “Nem só de trabalho vive a pessoa”, escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, a atriz Fernanda de Freitas brincou: “Delícia”. Outros seguidores também elogiaram a beleza da artista. “Linda”, “A mulher mais linda do Brasil” e “Aproveita mesmo esse dia lindo” foram algumas das mensagens.





Regiane Alves está no ar em Por Você

Atualmente, Regiane interpreta a professora Margô em "Por Você", novela das sete da TV Globo. Em entrevista recente ao iG, a atriz falou sobre o retorno ao horário, depois de uma participação em "Três Graças" e de uma temporada dedicada ao teatro com a peça "Querida Mamãe".

Para Regiane, existe uma identificação especial com as novelas das sete, faixa na qual já trabalhou em outras oportunidades. “Já fiz tanta novela das sete. Acho que realmente tem uma identificação ali. É um horário de passagem, que as coisas estão acontecendo em casa, estamos chegando, você entra para jantar”, comentou.

A atriz também destacou a convivência com diferentes gerações no elenco da trama. “Tem uma turma adolescente maravilhosa, tem os veteranos. A gente tem a Renata Sorrah, o Zé de Abreu, o Antônio Pitanga. É bom ver esses grandes nomes também de volta”, afirmou.

Em "Por Você", Regiane volta a viver uma professora, mas enxerga diferenças importantes entre Margô e personagens que já interpretou. Para ela, a personagem permite abordar debates atuais relacionados à educação no Brasil.

“Agora vem essa professora nessa versão atual. Se discute muito sobre a educação no nosso país, o quanto está faltando esse respeito, esse cuidado. Eu acho que ser professor é um dom, é um talento”, declarou.







