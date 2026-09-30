Divulgação Xuxa Meneghel

Algumas celebridades são geracionais, conhecidas somente pelos mais jovens ou mais velhos. Maria das Graças Meneghel, mais conhecida como Xuxa, foge dessa norma. Nascida em Santa Rosa, cidade do interior do Rio Grande do Sul, em 27 de março de 1963, recebeu seu nome em homenagem a Nossa Senhora das Graças, porém recebeu de seu irmão o apelido de Xuxa, por qual seria conhecida internacionalmente e incorporaria no seu nome de batismo. Descendente de italianos, Xuxa se mudou para o Rio de Janeiro aos sete anos de idade, onde iniciou aos 16 anos a carreira de modelo.

Reprodução internet Xuxa no início da carreira

Chamando atenção por sua beleza, a loira estampou as capas de mais de 80 revistas no seu primeiro ano de trabalho, incluindo a revista Carinho, uma das mais conhecidas no final dos anos 70. Em 1982 posou para a revista Playboy, quando foi contratada pela agência Ford Models e passou a representar diversas grifes no Brasil, Estados Unidos e Europa. Mas foi apenas em 1983 que o diretor Maurício Sherman a chamou para apresentar o programa infantil 'Clube da Criança' da Rede Manchete, e assim, deu o primeiro passo no universo infantil onde construiria um grande legado.



Xuxa e seus baixinhos

Logo após seu início na televisão, Xuxa lançou seu primeiro álbum de estúdio ‘Xuxa e Seus Amigos’, que após um mês de lançamento já acumulava 50 mil cópias vendidas no Brasil, segundo o Correio Braziliense. O alto desempenho da apresentadora, levou a Mário Lúcio Vaz a oferecer um horário na Rede Globo dedicado a um programa infantil criado para ela, assim nasceu, em 1986, o ‘Xou da Xuxa’ exibido por quase 7 anos de segunda a sábado. O programa marcou uma geração de crianças e rendeu alguns dos elementos mais marcantes da apresentadora, como a icônica nave, a marquinha do beijo, as paquitas e as ‘xuxinhas’ usadas no cabelo.

Reprodução internet Xou da Xuxa

O segundo álbum de Xuxa, chegou em agosto do mesmo ano, homônimo do seu programa. Em dezembro de 1986, o álbum já acumulava mais de dois milhões de cópias vendidas, fazendo da loira a artista mais vendida na América Latina e sendo seguido de outros seis trabalhos sob o mesmo selo. Se destaca o ‘Xou da Xuxa 3’ que recebeu o reconhecimento de álbum infantil mais vendido do mundo com mais de 3,2 milhões de cópias na época do lançamento, reconhecido pelo Guinness Book. Na mesma época, Xuxa iniciou a fazer turnês com suas músicas, além de ser incluída na lista das dez mulheres mais influentes do planeta pelo jornal francês Libération.

Xuxa nas telonas

Em 1988, foi lançado nos cinemas brasileiros o filme ‘Super Xuxa Contra o Baixo Astral’, que acompanha a apresentadora em uma aventura de proteção ao meio ambiente. O longa foi o filme brasileiro mais assistido no país e o terceiro no ranking geral. Em 1990, Xuxa lançava seu segundo filme ‘Lua de Cristal’, o maior sucesso de bilheteria da apresentadora, vendendo mais de cinco milhões de ingressos, segundo a Ancine. Em novembro do mesmo ano, ela foi convidada para se apresentar no Emmy Internacional, o que rendeu uma matéria para o New York Times sobre o impacto da loira na América Latina, sendo comparada a Madonna.

Com o sucesso da canção ‘Ilariê’, Xuxa passou a receber uma demanda internacional ainda maior, o que levou a uma série de adaptações de suas músicas para espanhol. A versão espanhola de ‘Lua de Cristal’ chegou a entrar nos charts da Billboard, ocupando a 35ª posição da Hot Latin Songs, e seu álbum ‘Xuxa 1’ chegou a vender 5,2 milhões de cópias em 1981. Naquele ano, Xuxa foi a primeira brasileira a integrar a lista da Forbes de celebridades mais ricas do ano com um faturamento de US$19 milhões. Paralelamente o programa ‘Xou da Xuxa’ dividia a grade com outros programas apresentados também por ela, como o ‘Paradão da Xuxa’ aos sábados, e o ‘Bobeou Dançou’.

Sucesso no exterior

Na mesma época, Xuxa estreou nas TVs argentinas e espanholas, com o ‘El Show da Xuxa’ e ‘Xuxa Park’, respectivamente. No Brasil, Marlene Mattos dirigia a apresentadora em ‘Xuxa’, um programa direcionado para todas as idades nas tardes de domingo da Globo, devido aos muitos compromissos, o programa só durou cinco meses no ar e foi cancelado. Em 1993, Xuxa chega na TV estadunidense, com uma versão adaptada do ‘Xou da Xuxa’, totalmente em inglês, e com produtos que levavam o nome da apresentadora, que vendeu mais de 200 mil bonecas e 1,5 milhão de sandálias.

Retorno ao Brasil

Após a morte de Ayrton Senna em 1994 com quem Xuxa namorava, a apresentadora decidiu retornar para o Brasil e para a Rede Globo. Com o programa ‘Xuxa Park’, agora em sua versão brasileira, a loira ocupava as manhãs de sábado e ficou no ar até 2001. Em 1998, estreou o ‘Planeta Xuxa’, que passava também aos sábados, com a mesma apresentadora nos horários da manhã e da tarde na emissora.





Em 2000, apresentadora lançou o primeiro “Xuxa Só Para Baixinhos”, seu novo projeto musical para crianças. Porém, em 2001, um incêndio no estúdio do “Xuxa Park” deixou 26 pessoas feridas e fez com que o programa fosse cancelado pela emissora, deixando Xuxa apenas com o “Planeta Xuxa”, uma atração menos infantil. Assim, a apresentadora passou a se dedicar ainda mais ao “Só Para Baixinhos”. A segunda e a terceira edições levaram o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Infantil. Na televisão, o “TV Xuxa” entrou na grade da Globo em 2005, mas foi substituído dois anos depois pelo “TV Globinho”. O programa retornou em 2008, com um novo formato destinado a um público mais amplo.

No ano seguinte, Xuxa voltou aos cinemas com “Xuxa e o Mistério de Feiurinha”, estrelado por sua filha, Sasha Meneghel, e com participações de Hebe Camargo, Luciano Huck, Bruna Marquezine, Angélica e diversas outras celebridades. Em 2014, Xuxa decidiu romper o vínculo com a Rede Globo devido a problemas de saúde.

Com a saída da loira da Globo, a Rede Record assinou um contrato com a apresentadora. Sua chegada na emissora foi transmitida ao vivo pelo Programa da Tarde e contou com os fãs na porta de sua sede

Ela comandou os programas “Xuxa Meneghel”, “Dancing Brasil”, “The Four Brasil” e “Geração Xuxa”, até encerrar seu contrato com a Record, em 2020.

No ano seguinte, a apresentadora assinou uma parceria com o Globoplay para a produção de um documentário sobre sua vida, além de uma série ficcional com a Disney+, que ainda não foi lançada. Nos anos seguintes, comandou, na Prime Video, o reality “Caravana das Drags”, ao lado de Ikaro Kadoshi, e retornou aos palcos no Rock in Rio com um pocket show.

Xuxa voltou a atrair uma multidão de “grandinhos” em 2026, durante a turnê “O Último Voo da Nave”, com apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



Vida pessoal, relacionamentos e maternidade

Por ser uma das grandes celebridades brasileiras, Xuxa sempre teve a vida particular acompanhada de perto por fãs e jornalistas. Em 1981, a loira começou a namorar o jogador de futebol Pelé, tornando-se um dos casais mais comentados do país. O relacionamento ganhou destaque em jornais, revistas e campanhas publicitárias e durou até 1986.

A apresentadora também namorou o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, entre 1988 e 1991.

Em 1997, Xuxa começou a namorar o ator Luciano Szafir, com quem teve uma filha, Sasha Meneghel. O nascimento foi noticiado pelo Jornal Nacional, em uma reportagem de cerca de 10 minutos. Entre idas e vindas, o relacionamento chegou ao fim. Desde 2012, Xuxa namora o ator Junno Andrade.



Além dos trabalhos na televisão e na música, Xuxa também é conhecida por sua atuação em causas sociais. Ao longo dos anos, a apresentadora se posicionou em defesa dos direitos das crianças, dos animais e da comunidade LGBTQIA+ e também adotou o veganismo.

Xuxa ainda criou a Fundação Xuxa Meneghel, voltada ao atendimento e à defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro. A atuação nessas áreas também ampliou a presença da apresentadora em campanhas e debates sociais no Brasil.