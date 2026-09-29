Reprodução/Instagram Pai de Bruno Gagliasso

Bruno Gagliasso, 44 anos, anunciou a morte do pai, Paulo César Pereira Marques, aos 79 anos, nesta segunda-feira (28). O ator compartilhou a notícia nas redes sociais e prestou uma homenagem ao familiar.

Em seu perfil no Instagram, o marido de Giovanna Ewbank publicou uma série de fotos de Paulo César, além de um vídeo especial. Na publicação, Bruno falou sobre a relação com o pai e agradeceu pelo tempo que os dois passaram juntos.

"Você está em mim! Te amo, obrigado, pai", escreveu o ator.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o pai de Bruno Gagliasso estava internado há 20 dias no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. Ao longo desse período, o patriarca sofreu um AVC e passou por duas cirurgias cardíacas.

Segundo a coluna, ele morreu no CTI da unidade hospitalar. Ainda conforme as informações, o velório de Paulo César deve acontecer nesta terça-feira (29), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Thiago Gagliasso, irmão do ator, também usou as redes sociais para lamentar a morte de Paulo César, a quem carinhosamente chamava de "tio".

Reprodução/Instagram Pai de Bruno Gagliasso

"Que Deus conforte todos os parentes e amigos do grande tio Paulo Cesar, botafoguense, boa gente, querido, um cara que sempre me tratou da melhor forma possível desde a infância, e deixará saudades. Um beijo no coração do meu irmão, que Deus esteja com ele nesse momento difícil", disse.

Família

Embora Bruno gostasse de manter essa parte de sua vida longe dos holofotes, o ator já havia explicado que tinha dois pais. Em 2015, por exemplo, durante participação no Altas Horas, da TV Globo, em um especial de Dia dos Pais, o intérprete se declarou ao padrasto, Fernando Ferrera.

"Primeiro falar pro Fernandão, meu 'paidrasto'. Cara, muito obrigado por ter sido pai de verdade. Tenho muito orgulho de falar pra todo mundo que você é um 'paidrasto', que sou sonhador como você e foi muito bom crescer ver você sonhar e realizar. E isso me motivou muito!", afirmou Bruno, muito emocionado.

E quero falar pro meu pai: pai, eu te amo muito. Muito obrigado por ser este cara. A gente ficou um tempo afastado, por conta da vida, não teve briga. Ultimamente a gente está muito próximo e como você me inspira. Quanto orgulho eu tenho em ver a pessoa que você é. A pessoa com o maior coração do mundo. Muito obrigado. Te amo, pai. Bruno Gagliasso, ator e apresentador.





De acordo com o ator, seu pai e seu padrasto tinham uma relação muito boa e chegaram até a trabalhar juntos. “Eles se dão muito bem. O meu padrasto tem uma pizzaria e meu pai trabalhava com ele lá, e está tudo em casa”, explicou.

Fernando, padrasto de Bruno, é pai de Thiago Gagliasso, de 37 anos, irmão do ator por parte de mãe, Lúcia Gagliasso.



