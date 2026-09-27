Sophie Charlotte aproveita dia de sol de biquíni
Instagram/@sophiecharlotte1
Sophie Charlotte aproveita dia de sol de biquíni

Sophie Charlotte aproveitou o final de semana ensolarado para curtir o calor e renovar o bronzeado. A atriz compartilhou nos Stories do Instagram alguns registros do momento de descanso.

Nas imagens, Sophie aparece usando um biquíni verde e amarelo enquanto posa para a câmera. 

A atriz também tem aproveitado momentos de lazer durante as pausas na agenda. Recentemente, ela viajou para Santorini, na Grécia, onde aproveitou a piscina de um hotel com a paisagem característica da ilha ao fundo.

Na ocasião, Sophie publicou fotos de biquíni e mostrou as tradicionais construções brancas espalhadas pelas encostas. Ao falar sobre a experiência, ela se declarou  encantada com o destino.

"Que estadia deslumbrante nesse lugar único [...] foi inesquecível", escreveu.

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