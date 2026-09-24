Divulgação/RedeTV Nath Finanças estreia hoje (24) o programa "Dinheiro em conta", todas as quintas-feiras, na RedeTV!

Falar de educação financeira de forma acessível para milhares de pessoas é com ela mesma. Com mais de 3 milhões de seguidores somando todas as redes sociais, a criadora de conteúdo e empresária Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, estreia seu novo reality show, "Dinheiro na Conta", nesta quinta-feira (24), às 23h30, na RedeTV!.

Como será o reality?

O programa, com uma hora de duração, acompanha a vida de famílias participantes que estão endividadas e precisam reorganizar seus orçamentos de forma simples, sem "economês". Ao iG, Nath explica que o novo formato é uma ampliação do trabalho que realiza em suas redes, voltado sobretudo a quem ainda não consome seu conteúdo.

"Na televisão, temos mais tempo para acompanhar as histórias, entender a realidade de cada participante e mostrar que organização financeira não acontece de um dia para o outro. É um processo", comenta. "A gente coloca as contas na ponta do lápis, entende os hábitos, identifica os problemas e, principalmente, constrói caminhos possíveis para aquela pessoa", destaca.





Outro ponto que a criadora de conteúdo considera fundamental é reforçar que o planejamento deve estar ao alcance de todos. "Educação financeira não pode ser tratada como privilégio de quem tem dinheiro sobrando. Planejamento financeiro é importante justamente quando o dinheiro é curto", afirma. "É entender o que entra, o que sai, quais são as prioridades e como transformar organização em possibilidade de realizar sonhos", destaca.

Como resolver o endividamento?

De acordo com levantamento do Pagou Fácil, plataforma digital da Paschoalotto, o Brasil registrou 83,9 milhões de pessoas inadimplentes em agosto de 2026, atingindo um patamar recorde pelo sétimo mês consecutivo. Diante desse cenário alarmante, Nath ressalta que o endividamento das famílias brasileiras raramente decorre de uma única grande despesa.

"Muitas vezes, são pequenos gastos recorrentes, compras parceladas, juros, dívidas antigas e decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo sem que a pessoa conseguisse enxergar o impacto acumulado no orçamento", explica.

Ela também reforça a importância de compreender o comportamento humano por trás dos números, mostrando que organizar a vida financeira não exige abrir mão dos momentos de lazer nem carregar a culpa pelas dívidas acumuladas.

"Não adianta simplesmente olhar uma planilha e dizer que determinada pessoa precisa cortar tudo. A vida também tem lazer, alimentação, encontros, desejos. O objetivo é entender o que cabe naquele orçamento e fazer escolhas mais conscientes e entender a própria realidade financeira para conseguir tomar decisões melhores a partir dali", recomenda.

O que o público pode esperar da atração?

A criadora de conteúdo espera que os telespectadores se identifiquem com as histórias apresentadas na tela e sintam-se motivados a colocar as próprias contas no papel.

"Organização financeira não é sobre deixar de viver ou simplesmente cortar o cafezinho. É sobre entender a própria realidade, fazer escolhas possíveis e construir um planejamento que permita chegar aos seus objetivos", conclui.